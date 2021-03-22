Комиссия просит быть мягче...





Венецианская комиссия призывает белорусские власти пересмотреть наказания за массовые мероприятия. По мнению экспертов, решающую важность при выборе наказания должно иметь то, были ли уличные акции насильственными.





"Судя по всему, демонстранты не применяли физического насилия и не призывали к таковому по отношению к организациям или отдельным лицам. Протестное движение не может само по себе быть основанием для возбуждения уголовного дела", — заявляют в комиссии.





Венецианская комиссия отмечает и то, что возможность критики власти и выражения своих идей и взглядов должна быть обеспечена, если она не принимает насильственных форм.





"Мирные демонстрации в принципе не должны подвергаться угрозе сурового наказания, такого, как тюремное заключение или большие штрафы. Эти соображения относятся к статье 23.24 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает серьезные административные штрафы и задержание / лишение свободы", — отмечается в докладе.





Тут важно заметить, что в редакции Административного кодекса от 1 марта статья об участии в несанкционированных массовых мероприятиях поменяла номер. Теперь это 24.23.





Венецианская комиссия рекомендовала официальному Минску уточнить несколько действующих статей Уголовного кодекса. В том числе ст. 293, ст. 341, ст. 342 и ст. 363, потому что они имеют слишком широкое пространство для трактовок. Опять же, по мнению комиссии, здесь важно уточнять, что наказание предусмотрено только за насилие.





Насилие во время акций применялось не со стороны протестующих / Reuters





Статьи УК за "оскорбление президента" и "осквернение государственных символов" в Венецианской комиссии также считают проблемными, потому что они могут быть применены с целью преследования мирных протестующих и также допускают широкие трактовки.





В докладе отмечается, что, с учётом слишком сложной процедуры получения санкции на проведение массовых мероприятий, власти должны "смириться" с мирными протестами, пусть даже они проводятся без согласования.





В целом установленными процедурами проведения массовых мероприятий в Беларуси Венецианская комиссия недовольна — законодательную базу, полагают эксперты, надо пересмотреть. Комиссия снова заявила о готовности вступить в диалог с белорусскими властями по уточнению законодательства, чтобы оно соответствовало принципам прав человека и международных обязательств, которые приняла на себя Беларусь.





…а Беларусь намерена продолжать ужесточение законодательства





В Беларуси продолжается работа над законопроектом "О противодействии экстремизму". Как ожидается, власти смогут применять его положения и против демонстрантов. Например, за использование во время митингов бело-красно-белого флага.





Кроме того, власти анонсировали продолжение работы над "уточнением" законодательства для "обеспечения порядка". Очевидно, речь идёт не о таком "уточнении", к которому призывает Венецианская комиссия. Но позиция, которую занял в ходе политического кризиса МИД Беларуси, остаётся неизменной. Её можно сформулировать цитатой из советской классики: "Не учите меня жить".