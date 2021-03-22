Форум приурочили к годовщине казни Кастуся Калиновского — одной из видных фигур восстания 1863 года против Российской империи на территории нынешних Беларуси и Польши.





Участники собрания активно обсуждали политическую ситуацию в Беларуси и говорили о способах преодоления кризиса в стране, пишут Сильные Новости.





Итоги форума подвел на своей странице во фейсбуке советник Тихановской Франак Вячорка:





- Представители Евросоюза и ОБСЕ, США, Германии и Франции, Польши и Литвы поддержали призыв Светланы Тихановской к мирному урегулированию политического кризиса через переговоры.

- ОБСЕ под председательством Швеции смогла бы взять на себя ведущую роль в организации переговоров.

- Правительства и международные организации будут требовать немедленного прекращения государственного террора.

- Будет создан механизм по привлечению к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси, в том числе через международные суды (Гаагский трибунал, Европейский суд и так далее).

- Политзаключенные должны быть освобождены и реабилитированы.

- Необходимо оказать немедленную и всеобъемлющую поддержку независимым СМИ, правозащитникам, активистам, малому бизнесу.

- Будет опубликован всеобъемлющий план поддержки Беларуси, который обеспечит макроэкономическую поддержку переходного периода после проведения свободных и честных выборов.







