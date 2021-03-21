Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)





Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.





По словам советника, пишет РБК.Ру, это будет крупная платформа, которая наберет десятки миллионов пользователей. Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.





Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для выражения своего мнения, на его аккаунт были подписаны почти 89 млн пользователей. В январе соцсеть приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили сторонники Трампа.





В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их из Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.





«После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — заявили в Twitter. Аккаунты Трампа в соцсетях Twitch, Facebook и Instagram также заблокировали на разные сроки в связи с беспорядками.





Сам экс-президент называл решение соцсетей цензурой и ограничением свободы слова.







