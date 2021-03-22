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Политзаключённого Игоря Лосика оставили под стражей ещё на два месяца

Политзаключённому и консультанту "Радио Свобода" Игорю Лосику на два месяца продлили срок содержания под стражей. Парень находится за решёткой с 25 июня 2020 года — уже 270 дней.


Игорь Лосик / Фото из соцсетей​

"Вот стало известно только, что продлён срок содержания под стражей. Связано ли это с новыми обвинениями, я не могу сказать, к сожалению. Но за решёткой Игорь будет ещё минимум два месяца — так нам сообщили", — рассказала "Свободе" жена политзаключённого Дарья Лосик.

По её словам, передает Еврорадио, к Игорю стали пропускать письма, он получил почту за начало марта.

На Игоря Лосика возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Подготовка к нарушению общественного порядка") и ч. 2 ст. 293 ("Подготовка к участию в массовых беспорядках"). 11 марта ему предъявили третье обвинение, суть которого пока не известна: его адвокат дал подписку о неразглашении. В знак протеста Лосик порезал себе запястье на глазах у адвоката и следователя, а также объявил сухую голодовку. За это политзаключённого посадили в карцер. Он пробыл там пять дней, четыре из которых держал сухую голодовку.

Перед этим Лосик держал 42-дневную голодовку после того, как ему предъявили второе обвинение.
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