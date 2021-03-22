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«Практика» в Конституционной комиссии: 21-летняя преподаватель-стажер ГрГУ рассказала, как будет менять главный закон страны

Преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Я.Купалы Божена Еремич считает, что работа в Конституционной комиссии станет для нее «отличной профессиональной практикой».


Так девушка прокомментировала свое включение в состав специальной комиссии, которая займется конституционной реформой в стране, передает БелТА.

«Для меня работа в комиссии также станет отличной профессиональной практикой, позволит получить неоценимый профессиональный опыт», — призналась Божена.

Молодой преподаватель из Гродно добавила, что включение ее в состав комиссии стало «приятной неожиданностью», пишет reform.by.

«Глава государства сказал, что необходимо подключить молодежь к работе над проектом. Включение в состав комиссии для меня стало приятной неожиданностью. Горжусь этим, но понимаю и то, насколько большая ответственность возложена на всех членов комиссии», — подчеркнула она.

Она также объяснила, каким образом собирается работать над предложениями по изменению Конституции.

«Активно будем обсуждать возможные изменения и во время диалоговых площадок, встреч с трудовыми коллективами. Конечно, я как представитель молодежи планирую посетить вузы, колледжи, школы, встретиться с учащимися, аккумулировать их мнения. Голос молодежи при разработке предложений об изменении Конституции будет услышан», — уверена собеседница.

Напомним, Божена привлекла внимание публики после того, как неожиданно оказалась в президиуме Всебелорусского народного собрания и сидела прямо за спиной Александра Лукашенко вместе с Михаилом Мясниковичем. Она родилась 26 августа 1999 года и ей всего 21 год.


"Практика" в Конституционной комиссии: кто такая Божена Еремич

16 марта 2021 года Лукашенко своим указом включил Божену и еще 35 человек в Конституционную комиссию, которая должна разработать изменения в Конституцию и обеспечить их всенародное обсуждение. Пока о работе комиссии и возможном направлении конституционной реформы можно судить лишь по туманным комментариям ее членов.

Работа в президиуме ВНС — не первая встреча молодой юристки из Гродно с Лукашенко. Впервые президента лично она увидела в октябре 2018 года во время его встречи со студентами в Гродно.

Спустя месяц она вместе с группой студентов приехала в Минск, чтобы посмотреть на Дворец Независимости.

Через год, в декабре 2019 года, ее пригласили принять участие в «Венском балу» в Минске, где также был президент Беларуси. В 2020 году ее видели рядом с Лукашенко на балу выпускников.



Божена пробовала себя не только в качестве преподавателя и юриста. Она поучаствовала в национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь 2020». К сожалению, проведение конкурса было приостановлено на неопределенный срок из-за пандемии, и в 2020 году самую красивую девушку так и не выбрали.

Представляя себя во время отборочного тура она сказала, что в школе мечтала стать прокурором, а вдохновляет ее Мария Василевич, которая победила в конкурсе красоты и стала депутатом парламента.
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