Путин обсудил в главой Евросовета ситуацию в Беларуси
Пресс-служба Кремля сообщает о телефонном разговоре Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
"С учётом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем.
Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров.
С российской стороны подчёркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность.
Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Беларуси и некоторые другие актуальные темы", - говорится в сообщении.
17:46 22/03/2021
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