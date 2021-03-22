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Путин обсудил в главой Евросовета ситуацию в Беларуси

Пресс-служба Кремля сообщает о телефонном разговоре Путина с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"С учётом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем.

Владимир Путин дал оценку неудовлетворительному состоянию российско-есовских связей, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнёров. 

С российской стороны подчёркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность.

Затрагивались также вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины «Спутник V», политическое урегулирование внутриукраинского конфликта, ситуация в Беларуси и некоторые другие актуальные темы", - говорится в сообщении.
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