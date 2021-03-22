



«Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», — сказал Путин, подчеркнув, что вакцинация является добровольным делом каждого человека.





Путин также сказал, что в России полностью привились 4,3 миллиона человек (2,9% населения). Первый компонент вакцины получили 6,3 миллиона (4,3%).





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что вакцинация президента не будет публичным мероприятием.





Официально всеобщая вакцинация началась в России 18 января. При этом по количеству сделанных прививок РФ значительно отстает от США, Великобритании и Евросоюза, где до сих пор прививаться имеют право только отдельные категории людей.