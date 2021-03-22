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ЕС и США - за новые выборы в Беларуси в 2021 году

ЕС и США поддержали инициативу белорусской оппозиции провести выборы в 2021 году.

"На прошлой неделе офис Светланы Тихановской предложил людям проголосовать за переговоры оппозиции с режимом Лукашенко при международном посредничестве и поиск платформы для проведения выборов в этом, а не в 2022 году. США поддерживают эту инициативу", - заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на форуме им. Кастуся Калиновского в Вильнюсе в понедельник. 

Его трансляция велась в YouTube. 

В свою очередь посол Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель также заявил о поддержке инициативы оппозиции. Переговоры, считает он, "должны привести к свободным демократичным выборам в этом году, как Джули (Фишер - ИФ) сказала - не позже. И с широким международным наблюдением", - сказал он. 

Кроме того, на форуме Калиновского показали видеообращение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. 

"Мы готовы ввести больше санкций, персональных и в отношении структур, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Мы готовы ввести больше санкций в случае отсутствия каких-либо улучшений", - отметил он. 

По словам Борреля, ЕС провел полную ревизию отношений с Беларусью, прекратил политические контакты и прямое финансирование властей. 

В тоже время глава европейской дипломатии заявил, что "подлинный инклюзивный диалог - это единственный путь для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса". "И мы готовы поддержать этот процесс", - заверил Боррель. 

Как сообщалось, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила белорусам "общенациональное голосование", назвала его сигналом к действию для международных партнеров. По ее словам, оппозиция запускает это голосование, чтобы провести "переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы". 

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.
Источник: interfax.by
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