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Боррель: Народ Беларуси требует перемен - и мы его поддержим

«Цена, которую белорусский народ платит за свое законное стремление к свободе, очень высока», — заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 22 марта на втором Форуме Кастуся Калиновского в Вильнюсе, который проводит литовский сейм.

«Режим Лукашенко использует все доступные средства для удержания власти, игнорируя верховенство закона, права человека и жизни людей, — цитирует Борреля БелаПАН. — А поскольку Беларусь является непосредственным соседом ЕС, а белорусы — нашими собратьями-европейцами, мы не можем просто пассивно наблюдать за этим. ЕС поддерживает белорусский народ в его законном стремлении к демократии».

Боррель напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении физических и юридических лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. 

«Мы готовы ввести дополнительные санкции при отсутствии каких-либо улучшений и демократических преобразований, — подчеркнул он. — Мы полностью пересмотрели свои отношения с Беларусью, сократили политические контакты и прекратили всякую прямую финансовую поддержку центральных властей. 

Мы продолжаем считать, что подлинный, всеобъемлющий национальный диалог — единственный путь вперед для обеспечения мирного урегулирования нынешнего кризиса. И мы готовы поддержать этот процесс».

«Евросоюзу не привыкать к борьбе за демократию, которая может быть долгой и сложной. И мы должны поддержать всех, кто сейчас сталкивается с этой борьбой. Народ Беларуси требует перемен, он этого заслуживает, мы его поддержим», — сказал Боррель.
Источник: tut.by
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