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Виктор Бабарико заявил в суде о своей невиновности

Сегодня утром посчле почти месячного перерыва продолжилось судебное заседание по делу топ-менеджеров «Белгазпромбанка».

 
Прокурор несколько часов зачитывал обвинение тем, кто оказался на скамье подсудимых. 
 
С тем, что говорил прокурор, согласились все обвиняемые. Лишь Виктор Бабарико заявил, что отказывается признавать вину в инкриминируемых преступлениях. 
 
Напомним, Бабарико обвиняют в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации доходов. 

Виктор Бабарико должен был стать главным конкурентом Лукашенко на прошедших 9 августа 2020 года президентских выборах, но был арестован по сфабрикованному делу 10 июня в момент сдачи собранных в свою поддержку подписей вместе со своим сыном Эдуардом, который также до сих пор находится за решеткой.
"Белорусский партизан"
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