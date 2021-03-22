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"Разрешенного" праздника не будет: ГУВД Минска отказалось заключать договор с организаторами Дня Воли

По официальной версии из-за заявленного организаторами маршрута и уже традиционно - коронавируса.

"Разрешенного" праздника не будет: ГУВД Минска отказалось заключать договор с организаторами Дня Воли
День Воли-2018 у Оперного театра
Об этом TUT.BY сообщил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

Напомним, заявка на проведение Дня Воли была подана от имени трех юридических лиц: движения «За свободу», общественной организации БНФ «Адраджэнне» и БСДП. По замыслу организаторов мероприятие должно было представлять из себя шествие, митинг и концерт.

По закону до подачи заявки в горисполком на проведение массового мероприятия организаторы должны заключить договоры со «скорой», коммунальниками и милицией, которые будут работать на массовом мероприятии. 

Без этих договоров город не может согласовать мероприятие. Договор со «скорой» у организаторов был еще в начале марта. Милиция заключать договор отказалась.

В ответе ГУВД за подписью начальника Михаила Гриба сказано, что милиция отклоняет поступившее заявление на заключение договора ввиду наличия ряда объективных причин.

Например, в ответе напоминают, что статьей 9 закона «О массовых мероприятиях» установлен запрет на проведение массовых мероприятий на расстоянии менее 50 метров от зданий органов госуправления и др.

В то же время, как сказано в ответе, места проведения заявленных массовых мероприятий, примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения.

При этом маршрут, который заявляли организаторы, ранее уже использовался на День Воли: шествие от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до пл. Парижской коммуны, 1, митинг на площадке перед Оперным театром.

«При таких обстоятельствах, с учетом заявленного количества участников (от 10 тысяч человек), имеющихся в различных телеграм-каналах призывов к проведению несанкционированных акций, в том числе экстремистского характера, а также наличия ограничений, установленных Законом, и необходимости минимизации распространения острых респираторных инфекций, вызванных COVID-19, ГУВД Мингорисполкома отказывает в заключении договора об оказании услуг по охране общественного порядка», — сказано в ответе Михаила Гриба.

— Наяўнасць адміністрацыйных будынкаў, на якія спасылаецца міліцыя, (напэўна маючы наўвазе той жа Генштаб), не стала перашкодай для легальнага адзначэння Дня Волі ў 2018 годзе на пляцоўцы каля Опернага тэатру. 

Спасылкі на эпідэміалагічную сітуацыю, як прычыну адмовы, выглядаюць недарэчна на фоне правядзення дзяржаўных мерапрыемстваў з тысячамі ўдзельнікаў у закрытых памяшканнях. 

Заяўнікі не рабілі заклікаў да правядзення мерапрыемстваў экстрэмісцкага характару, таму гэта таксама не можа быць нагодай для адмовы, — сказал TUT.BY Юрий Губаревич.
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