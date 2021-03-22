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Политзаключенного Чикалева приговорили к трем годам "химии" за "намерение"

Суд Фрунзенского района Минска 22 марта вынес приговор по уголовному делу против 34-летнего политзаключенного из Гомеля Дениса Чикалева за события 9 августа в Минске: три года "химии".

Такой приговор вынесла судья Елена Бушева. После семи месяцев под стражей его освободили в зале суда. Парня задержали 10 августа и возбудили против него уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках), а потом дело переквалифицировали на более мягкую статью – на ч. 1 ст. 342 Уголовно кодекса (Участие в действиях, грубо нарушивших общественный порядок). 

На суде политзаключенный вину не признал. По материалам дела, Чикалев нарушил 9 августа работу одного автобуса, за это "Минсктранс" выставил иск на сумму 6 126 рублей и 81 копейку, но его перенаправили рассматривать в гражданском порядке.

В чем обвинили Чикалева?

По версии обвинения, Денис Чикалев вечером 9 августа прибыл в столицу из Гомеля, чтобы "принять активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих в центральной части столицы".

Чикалев, согласно материалам дела, "с другими лицами игнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов, грубо нарушал общественный порядок, выкрикивал различные лозунги и двигался, в том числе в „сцепке“, по улицам Мельникайте, Заславской, а также проспектам Победителей и Машерова в столице".

Действия Чикалева якобы способствовали блокированию движения транспорта, была нарушена работа общественного транспорта. При себе у гомельчанина были обнаружены нож, спиртное и элементы защиты. Был изъят также мобильный телефон, в котором правоохранители нашли видеозаписи и переписку, в которой якобы "обвиняемый выражает свое намерение участвовать в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

По информации следствия ранее он "являлся одним из лидеров протестного движения "Зубр", более 20 раз привлекался к административной ответственности, в том числе неоднократно за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте".

Денис Чикалев вину не признал. 
Источник: spring96.org
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