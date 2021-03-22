На прошлой неделе Лукашенко провёл совещание по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка, на котором поинтересовался, что «сделано для наведения порядка в адвокатуре», пишет spring96.org





После совещания министр юстиции Олег Слижевский рассказал про подготовленные Минюстом изменения в законодательство об адвокатуре.





Напомним, что изменения в законодательство готовились втайне от адвокатской корпорации, а появившийся проект изменений критически был воспринят самими адвокатами, поскольку планируемые изменения лишают адвокатуру остатков независимости. Правозащитное сообщество с настороженностью отнеслось к опубликованному проекту изменений, поскольку они дискриминируют адвокатов.





Правозащитники отмечают, что подготовка изменений в законодательство об адвокатуре в секретной обстановке от самих адвокатов, в отсутствие прозрачного механизма обсуждения предлагаемых поправок, когда на то, чтобы направить свои предложения профессиональному сообществу отвели лишь сутки, свидетельствуют о том, что государство таким образом «чинит расправу» над целым институтом за огласку адвокатами фактов нарушений прав человека в отношении их подзащитных по политически мотивированным делам.









О чем говорил на этой же конференции замминистра юстиции Николай Старовойтов, который возглавляет Квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности – орган, который используется Минюстом для лицензирования и переаттестации адвокатов, а в последнее время взятый властями на вооружение для осуществления репрессий в отношении адвокатской корпорации?





Применимо ли для этого института в будущем название «государственная адвокатура», какова глубина анонсированного в ходе выступления вмешательства государства в независимость адвокатуры, а также насколько в бедственном положении из-за этого вмешательства находится независимость профессионального сообщества адвокатов – в материале.





«Весна» публикует отдельные цитаты из выступления Николая Старовойтова, которые демонстрируют, каким образом и в каком направлении правящий режим будет «душить» остатки независимости адвокатуры и расправляться с теми адвокатами, которые занимают принципиальную позицию в защите своих клиентов в политически мотивированных уголовных делах.





Замминистра юстиции Старовойтов: Безусловно, будет усилена роль государства в лице Министерства юстиции в регулировании адвокатской деятельности в нашей стране

Собрание, на котором Николай Старовойтов произносил свою речь, состоялось 4 марта. Как показало время, к этому моменту и замминистра, и председатель БРКА Виктор Чайчиц уже знали, что законопроект об изменении законодательства об адвокатуре уже готов и эти изменения существенным образом ограничат независимость адвокатуры.





«Я хочу подвести черту, эээ, под, эээ, разговорами о законопроекте, который сегодня уже готов, Министерство юстиции, эээ, завершило работу по этому законопроекту и направило его в Правительство. Я только одно скажу, и не будем сегодня дискутировать по этим вопросам.





Виктор Иванович [председатель БРКА Чайчиц – прим.] прав: нормотворческий процесс – это сложнейший процесс, эээ. Какие новации будут иметь место в этом законопроекте, какие нет, - всё покажет время. Но я только одно хочу сказать безусловно: будет усилена роль государства в лице Министерства юстиции, эээ, в регулировании адвокатской деятельности в нашей стране. Это безусловно».













Николай Старовойтов считает, что «отдельные адвокаты встали на путь борьбы за власть», вероятно, отождествляя с этим правовую помощь гражданам, реализующим избирательные права





«и надо откровенно сказать, и я этого и не боюсь, что отдельные адвокаты, они встали на путь борьбы за власть. Не просто там какие-то вбросы политические, такие да, они делали в интернете, нет. И некоторые встали именно на этот путь».









Старовойтов призывает противодействовать оказанию помощи жертвам репрессий по административным делам на благотворительной основе за один рубль и угрожает адвокатам усилением налогообложения за такую помощь

«нам известны случаи, и это показала плановая проверка в Минской областной коллегии адвокатов, когда ваши коллеги оказывают такую помощь, ээ, в один рубль. При том, эээ, это массово. Мы, естественно, анализ провели, по каким делам, по административным да правонарушениям, вот такая тенденция пошла – в один рубль (пауза) оказывать помощь».









«В этот же самый день, я так понимаю, что после обеда, гонорар уменьшился до одного рубля. Я, у меня вопрос возник, естественно, к аттестуемому, вопрос закономерный, что произошло, неужели, государственные органы там не какие-то, которые имеют право, да, вот, они определили какую-то инвалидность этому человеку, что он не мог оплатить, эээ, гонорар.





Оказалось - нет, не совсем так. Это доктор, который имеет постоянное место работы и постоянную заработную плату. В чём проблема?! И ещё я вопрос задаю адвокату: «а скажи, пожалуйста, а вот ты, эээ, этот вопрос обсуждал со своими коллегами? Ты ж практику нарабатываешь определённую, что можно, оказывается, работать за один рубль. Такая практика она, ну хорошо, для клиента великолепно – пожалуйста, работайте! Но ты спроси у кого-то, может, у руководителя коллегии». Если бы, эээ, и опять-таки ж, другие вопросы возникают.





Может быть ты оказывал и другим категориям граждан: многодетным мамам, допустим, одиноким матерям, чернобыльцам и так далее, тогда это хорошо, ты молодец! Да нет, оказывается... И вот вопрос у меня возникает: если такая ситуация благополучная финансовая в коллегиях адвокатов, тогда почему не отказаться вам и не уменьшить гонорары. И это первый вопрос.





Второй вопрос: если так действуют не отдельные адвокаты, давайте может быть мы здесь приравняем вас к предпринимателям! Тогда будет другое и налогообложение совершенно. Так тоже вопросы прорабатываются. Имейте ввиду это. Вы имейте это ввиду - ввести одинаковое налогообложение с предпринимателями».









Переаттестация адвокатов как способ репрессий в отношении адвокатов за публичное выражение мнения: могут не аттестовать даже за “личные качества” и “взаимоотношения со СМИ”

«значит, забывают некоторые адвокаты, уважаемые коллеги, что на аттестации не только мы проверяем, эээ, законодательство, знание, значит, законодательства адвокатом, не только мы проверяем. Здесь берется во внимание, это в комплексе потом оценивается все, да, личностные качества адвоката и деловые качества адвоката: как он себя ведет, допустим, взаимоотношения со СМИ, с госорганами ну и тому подобное, с клиентами, со своими коллегами – всё во внимание берется, когда мы принимаем решение либо об аттестации, либо не об аттестации, либо с отсрочкой аттестации на шесть месяцев.





Всё во внимание. Некоторые говорят: я на всё ответил, на все вопросы, практически. А почему, у меня, значит, аттестование на шесть месяцев, с отсрочкой на шесть месяцев? Да потому, что ещё раз внимание ваше обращаю, берется не только знание действующего законодательства. Всё в комплексе».









Председатель Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности: Раньше направляли тех, кто “нарушает закон”, а сейчас будем “работать серьёзнее” и больше адвокатов направлять на переаттестацию

«практику, с учётом того, что сейчас произошло, практику мы будем менять. Сейчас, значит, независимо ни от чего-то как бы. Раньше критерии отбора делали, кого же аттестовывает квалификационная комиссия. Ну, как правило, это те, кто нарушает закон. Нет, сейчас мы будем работать очень еще, наверное, серьёзнее, эээ, и будем большее количество аттестовывать адвокатов. Мы и будем проверять знания в том числе».









Старовойтов: Минюст будет возбуждать дисциплинарные производства и на его период отстранять адвокатов от исполнения обязанностей. В ущерб клиентам





«так вот, что касается возбуждения дисциплинарных производств министром юстиции. Вы должны расценивать это как ЧП, коллегии адвокатов. Почему? Эээ, будет по большому счёту, эээ, скорее всего, по большинству дисциплинарок будет отстраняться от исполнения профессиональных обязанностей на время ведения производства дисциплинарного адвокат.





[«Я понимаю, что» – произносит Николай Старовойтов, но из-за эмоциональной реакции присутствующих мы не публикуем этот отрывок – прим.] мы таким образом не совсем хорошо поступаем в отношении клиента его. Мы понимаем прекрасно это и сознаём. Но, мы это вынуждены делать сейчас. Раньше такого не было. Да, у нас такие полномочия, компетенция, имела место быть в законе, да, мы никогда не использовали её.





Мы понимали опять-таки, эээ, как быть, эээ, в этой ситуации этому клиенту – он то не виноват в том, что происходит. Сейчас мы... каждое возбуждение сопровождаться будет, как правило, отстранением на время ведения производства дисциплинарного, значит, этого адвоката»









Замминистра юстиции недоволен эффективной и профессиональной защитой Александра Пыльченко в судебном заседании в ходе обжалования решения Минюста о прекращении его адвокатского статуса

«и, естественно, решение Министерства юстиции [речь о прекращении статуса адвоката Александра Пыльченко – прим.] было обжаловано в суд и, уважаемые коллеги, всё ж-таки надо себя вести корректно в судебном заседании. Да, это сложно – человек лишился профессии. Это всем понятно.





Надо свои эмоции как-то держать там внутри и корректно вести себя, в том числе и в отношении представителя госоргана, эээ, но, эээ, наши, работники, Министерства юстиции, они доложили суду позицию квалификационной, эээ, комиссии и решения Министерства юстиции, они доложили просто.





Но, когда начинают два-три часа об одном и том же спрашивать… Задай вопрос – получи ответ, конкретный. Нет, справа, слева и об одном и тоже, понимаете же, такая канитель… что ж вы делаете? это ж почему так издеваются?».









Подробно о том, как рассматривалась жалоба Александра Пыльченко в суде:

























Напомним, что в феврале нынешнего года сотрудница управления Минюста по лицензированию адвокатской деятельности Елена Радабольская, выступая на конференции Минской областной коллегии адвокатов, публично высказала угрозы адвокатам, которые представляли интересы Александра Пыльченко в суде по обжалованию решения Минюста о прекращении его адвокатского статуса.





Николай Старовойтов об адвокатах, высказывающихся публично: "Отдельные адвокаты выводов не сделали”, тогда “поможет государство в этом вам”





«в прессе и так далее... Мы же как полагаем, что вот время идет, да эмоциональные все стали, на эмоциях все происходило. Все успокоится. Мы также рассчитываем, но, к сожалению, эээ, отдельные адвокаты на сегодня это не сделали. Вот тогда - адекватная реакция на то безобразие, которое происходило и происходит.





Адекватная реакция. И вот то, что сегодня разработан проект закона об адвокатуре и адвокатской деятельности, да, вот это реакция государства. Правильно Виктор Иванович [председатель БРКА Чайчиц – прим.] сказал, что, если вы сами не можете самоорганизоваться или у вас как-то не хватает рычагов для самоуправления каких-то, поможет государство в этом вам».









Замминистра юстиции об адвокатах политзаключённых, открыто заявляющих о нарушениях прав человека

«ну некоторые, я ж говорю, что стали на путь борьбы, им поэтому уже терять-то нечего. Они ж понимают, какая, наверное, участь их ждёт? Может быть. Может быть, не понимают…»









Юрист "Весны": Это анонс расправы над адвокатами политзаключённых





Юрист Правозащитного центра "Весна" Алексей Лойко отмечает, что в словах замминистра юстиции кроются печальные и весьма тревожные тенденции: это и анонс расправы над теми адвокатами политзаключённых, которые публично заявляют о нарушениях прав человека в отношении своих подзащитных; это и объявленная ликвидация остатков независимости адвокатуры; это усиление вмешательства государства, а по сути увеличение репрессивного потенциала, через расширение полномочий Минюста в отношении адвокатов даже в ущерб клиентам.





Логика репрессивного аппарата здесь такова, чтобы в условиях, когда ведущую роль в государстве играют силовые структуры, скрывать от общества информацию о нарушениях прав человека, представляющую большой общественный интерес, чтобы не создавать «напряжение» в обществе, а простыми словами – не создавать почвы для протестных настроений и давления на режим со стороны международного сообщества.





И мы здесь по тем крохам сведений, появляющихся в публичном пространстве, отчётливо видим, что фактически локомотивом изменений в законодательство об адвокатуре выступает не само профессиональное сообщество, чью деятельность непосредственно затрагивают анонсированные изменения, а Минюст и Государственный секретариат Совета безопасности, на площадке которого эти изменения и готовились.





При этом руководство органов адвокатского самоуправления не только не заступается за адвокатов, не просто не возражает против лишения адвокатуры остатков независимости, но и, как это видно из слов председателя БРКА Виктора Чайчица, поощряет, оправдывает и соглашается с этой атакой на адвокатуру, то есть действует вразрез с важнейшим принципом адвокатуры – независимостью её от государства.





Это демонстративный сигнал всей адвокатской корпорации – под чьим контролем ведётся работа над изменениями в законодательство об адвокатуре. Адвокатам выделили сутки (с 16 на 17 марта) на то, чтобы направить замечания и предложения по проекту закона об изменении правового регулирования адвокатской деятельности.





В этом и проявляется умаление государством значимости фигуры адвоката, потому что корпорацию не допустили к тому, чтобы она могла самостоятельно влиять на процесс вносимых изменений – руководство адвокатуры цинично скрыло от своих же коллег то, что проект изменений уже готов задолго до 4 марта.





Критика же планируемых изменений обоснованна, потому что проект изменений готовили те, кто адвокатской деятельностью, наверняка, вообще никогда не занимался





В объявленный белорусскими властями год народного единства ущемление института адвокатуры, свободного и демократичного по своей природе, руками Минюста и силовых структур лишь усугубляет масштаб массовых нарушений прав человека и последствий от репрессий для всего общества, потому что фигуру адвоката лишают важнейшего атрибута – независимости, в том числе в процессуальном плане.





А это имеет свои последствия: отсутствие равенства и состязательности сторон в процессе тянет за собой фактическое завершение ликвидации справедливого суда, усиливает недоверие к правосудию со стороны общества.





Это, в свою очередь, наряду со звучащими в адрес адвокатов угрозами из уст чиновников и вместе с иными формами давления, может де-мотивировать практикующих юристов эффективно выполнять свой профессиональный долг в отстаивании прав и интересов граждан, что приведет к снижению качества юридической помощи, оттоку профессионалов, лишению граждан веры в правопорядок.









А это уже имеет совершенно непредсказуемые последствия, когда право перестаёт являться регулятором общественных отношений, не рассматривается властью как обязательство перед гражданами и больше не сдерживает власть в ее силовых действиях по отношению к народу.