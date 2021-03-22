В Украине заявили о возможном нападении России с территории Беларуси

Об этом в интервью «Эспрессо.TV» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.





«В том, что на сегодня Беларусь в лице Лукашенко и Вооруженных сил является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и южном направлении», — сказал Бессмертный.





Он отметил, что на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские военные базы и еще одна строится. Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск «они остаются на территории Беларуси, никто их оттуда не выводит», считает Бессмертный.







