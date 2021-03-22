Класковский: кто для режима фашистская морда?

Лукашенко, выступая в Хатыни 21 марта, в одной фразе перечислил тех, «кто убежден, что фашизм “нес на нашу землю цивилизацию”; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам». Как бы это одного поля ягоды, пишет политический аналитик Александр Класковский.





Пропагандистская цель режима — поставить своих политических противников на одну доску с нацистами. Дорожишь исторической символикой, протестуешь против того, что творится в стране, — все ясно: фашистская морда!









Здесь явно взят на вооружение опыт российской пропаганды, которая лепила такие же ярлыки украинцам. Также налицо попытка играть на исторической памяти белорусов.

Кроме того, у этой пропагандистской кампании есть и внешнеполитическая цель. У Лукашенко в Хатыни прозвучало в связке с темой геноцида: мы, мол, докажем, что «те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права».

Здесь тоже все смешано в кучу. Во-первых, режим осуждают сегодня и те страны Запада, которые боролись против Гитлера. Во-вторых, если говорить о немцах, то они прошли через национальное покаяние и решительно отмежевались от темных страниц своего прошлого, от своего тоталитаризма. А вот в иных постсоветских странах у большого начальства к тоталитарным вождям сильный сантимент.

Наконец, использовать трагедию времен Второй мировой, чтобы выгородить режим, оправдать его художества, отсутствие честных выборов, попрание человеческих прав, — это просто ни в какие ворота. Наши деды и прадеды умирали явно не за то, чтобы их потомков на родной земле молотили дубинками за стремление к справедливости и свободе.



