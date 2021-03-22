Международный форум обсудит, как организовать переговоры в Минске













Участники обсудят, как помочь белорусам и вывести страну из кризиса: как организовать переговоры, международное посредничество и повлиять на власти в Беларуси.





Кроме Светланы Тихановской, в форуме примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Верховный представитель ЕС Жозеп Баррель, помощник Ангелы Меркель Матиас Лютенберг, председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макалистер, посол США в Беларуси Джули Фишер, основатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, многие другие.



