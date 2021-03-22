Международный форум обсудит, как организовать переговоры в Минске
В понедельник, 22 марта, в Вильнюсе состоится Форум Калиновского, который проводит литовский Сейм в сотрудничестве с офисом Светланы Тихановской.
Участники обсудят, как помочь белорусам и вывести страну из кризиса: как организовать переговоры, международное посредничество и повлиять на власти в Беларуси.
Кроме Светланы Тихановской, в форуме примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, Верховный представитель ЕС Жозеп Баррель, помощник Ангелы Меркель Матиас Лютенберг, председатель комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвид Макалистер, посол США в Беларуси Джули Фишер, основатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, многие другие.
Конференция пройдет 22 марта с 11: 00 до 18: 30 по минскому времени. Трансляцию можно будет смотреть ЗДЕСЬ.
07:58 22/03/2021
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