Идти или не идти на протесты: как сделать правильный выбор

Речь не о лидерах оппозиции, а о тех людях, которые в августе 2020 года рискнули выйти на улицы и громко заявить о своей позиции, пишет ej.by Именно они сейчас принимают главное решение и от них зависит, наступит «горячая весна» или нет. Хотя власти по-прежнему говорят о неких координаторах и кукловодах, реальность в Беларуси такова, что именно от решения простых людей зависит будущее страны. «Ежедневник» проанализировал все «за» и против».

Нарушение закона

Не идти, потому что…





Участие в несанкционированном массовом мероприятии является нарушением Закона «О массовых мероприятиях в РБ», в котором определен порядок проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований. И если раньше под действие закона подпадали вполне конкретные действия, то теперь даже висящие на окне сердечки, если их цвета не нравятся властям. Поэтому любое несогласованное с властями выражение своей позиции влечет за собой наступление административной или уголовной ответственности. Напомним, что по знаменитой статье 23.34 в Беларуси осуждены более 30 тыс. человек.





Идти, потому что…





Конституция Беларуси является основным законом государства и гарантирует право каждому гражданину свободное выражение своего мнения и своей гражданской позиции. Закон «О массовых мероприятиях в РБ», который требует получение разрешений на выражение своей гражданской позиции, нарушает Конституцию. По своей сути закон требует получать у власти разрешение на то, на что люди и без того имеют право. В условиях, когда такое разрешение получить сторонникам перемен невозможно, закон представляет собой прямой запрет на любое выражение своего мнения.





Сторонники того, что 25 марта все же стоит выйти, говорят: право на любые акции дал сам Лукашенко, когда заявил, что сегодня «не до законов». А поскольку перед законом все равны, то нарушать его можно не только силовикам, но и протестующим, тем более, если закон сам нарушает конституцию.





Разочарование и потеря надежды

Не идти, потому что…





Очень многие активные участники протестов августа-декабря 2020 года сегодня реально разочарованы тем, что их действия и многочисленные жертвы были напрасны. Они считают, что мирный протест ничего не дал, поэтому и смысла продолжать нет. Пессимисты уверены, что изначально нужно было предпринимать более активные действия, использовать положение подавляющего большинства. А теперь уже время потеряно и остается лишь ждать, когда Лукашенко сам уйдет, ведь он же обещал…





Идти, потому что…





Люди, которые все же настраиваются на «горячую весну», уверены, что ничего не было напрасно. Несмотря на все страшилки властей, протест показал, что он носит исключительно мирный характер. В такой ситуации именно власть взяла на себя роль главного агрессора и разжигателя вражды, которая даже сейчас активно готовится к гражданской войне, хотя ее никто реально не хочет. Проще говоря, мирный протест поставил власть в такие условия, что ей пришлось ставить себя вне своих же законов, и вне признанных ею законов мирового сообщества.





Главный результат здесь даже не санкции против режима Лукашенко, а то, что власть показала всем свое истинное лицо, которое до этого очень многие просто не могли рассмотреть. По сути, власть сама подпилила сук, на котором сидит и сейчас только вопрос времени, когда она рухнет.





Сторонники «горячей весны» уверены, что продолжать нужно как раз для того, чтобы все предыдущие действия и жертвы не были напрасными. Если мирные протесты продолжатся, то власть и дальше будет подпиливать свой сук и вскоре рухнет. Но если протесты прекратятся, то власть получит возможность укрепить свой сук или пересесть на другой.

Репрессии и страх

Не идти, потому что…





Значительная часть протестной аудитории сейчас отказывается от своих планов активного участия в протестах из-за усиливающегося репрессивного аппарата властей. И дело даже не в усилении ответственности за участие в протестах (вплоть до уголовной), а в том, что получить срок можно даже за обсуждение темы в соцсетях, что сейчас легко трактуется как организация государственного переворота с перспективой получить очень большой срок. Идти на такой риск готов далеко не каждый. Назад сдали даже некоторые самые активные участники протестов августа-декабря 2020 года.





Кроме того, власти сейчас активно изучают записи и фотографии прошлых протестов, буквально ежедневно возбуждая уголовные дела в отношении их участников. В такой ситуации многие предпочитают отсидеться, чем идти на новые риски.





Идти, потому что…





Приверженцы стратегии продолжения протестов говорят о том, что отсидеться в любом случае не получится – история тому наглядное подтверждение. Именно отсидеться наделись люди, когда только начинались сталинские репрессии, но в результате ситуация лишь ухудшилась – миллионы были расстреляны или отправлены в лагеря. Причем, устранены были в том числе и те, кто начинал эти репрессии.





Кто-то еще думает, что в 21 веке в центре Европы такое невозможно повторить, но обнародованные BYPOL записи говорят об обратном. Власть реально загнана в угол и у нее нет другого пути, как провести масштабные чистки. У нее очень большой соблазн «окончательно решить протестный вопрос». Сначала уберут тех «врагов народа», которые реально как-то участвовали в протестной деятельности, затем примутся за всех остальных. Бизнес, например, активно готовится к масштабному переделу собственности. Многие уверены, что передел уже начался. Уже начинают отбирать бизнес, дома, деньги на счетах… Но вскоре практика существенно расширится, как в 1937-м. Донес, что в такой-то торговой сети отказываются брать на реализации продукцию «ябатек» или в частном медцентре отказали в услуге ОМОНовцу – и вот уже нет конкурента. Даже не нужно реально быть сторонником Лукашенко, достаточно лишь сказать: мне отказали потому что… А дальше всё сделает репрессивный аппарат. В условиях, когда право перестало превалировать, под угрозой находится каждый успешный человек: кто-то может настучать из зависти, кто-то из-за желания занять ваше место, кто-то позарится на вашу девушку... Мотив не важен, как и не важна презумпция невиновности. Для власти в текущей ситуации важно лишь провести максимальную чистку, чтобы не допустить больше всплеска протестной активности. Именно поэтому, уверены сторонники «горячей весны», идти нужно, только так можно гарантировать себе какое-то будущее в этой стране.

Уйдет и так

Не идти, потому что…





Среди противников «горячей весны» гуляет и такое мнение, что все необходимое для смены власти в Беларуси уже сделано. Лукашенко пообещал (в том числе и своим сторонникам), что уйдет и поэтому нет смысла продолжать активные протесты. Да, возможно, «горячая весна» приблизит этот момент, но так ли уж важно, когда он уйдет - через месяц, полгода, год или через два года? Поэтому лучше не подвергать себя и свою семью лишней опасности и немного подождать.





Идти, потому что…





Люди, которые все же готовятся к активным протестам с 25 марта, уверены, что Лукашенко дал обещание уйти только для того, чтобы снизить накал протестной активности и удержать тех немногих сторонников, которые еще остались. И первые, и вторые принялись ждать транзита власти, хотя на самом деле никто никуда уходить не собирается. Все эти слова про достойных кандидатов и даже вполне конкретное указание на некоторых из них – все это лишь уловка. Вся современная история Беларуси свидетельствует о том, что человек может быть вполне достойным и даже приближенным к президенту, но лишь до той поры, пока он не решит составить конкуренцию Лукашенко. После этого он сразу же превращается в уголовника и мерзавца. Так было с бывшим ректором БГУ Козулиным, с бывшим гендиректором завода «Атлант» Калугиным, бывшим руководителем ПВТ Цепкало, с бывшим руководителем «Белгазпромбанка» Бабарико, бывшим министром культуры Латушко и многими другими. Достаточно задуматься лишь над тем, что даже лояльные бывшие приближенные к Лукашенко лица теперь живут и работают в России. С их опытом – они вполне могли бы найти себе достойное применение и на Родине. Но все уезжают. Почему? Причина одна: они имеют существенный вес в обществе и в госаппарате и, значит, представляют реальную угрозу для Лукашенко. Они это прекрасно понимают, поэтому и уезжают из страны. Последний пример – бывший премьер-министр Румас. Как только было озвучено, что он мог бы стать компромиссной фигурой на политическом поле Беларуси, он сразу же стал представлять угрозу. И это при том, что Румас не находится в оппозиции к Лукашенко, он никак не критиковал и не осуждал его действия. И все равно он предпочел уехать из страны.





Сторонники продолжения активных протестов уверены, что если бы Лукашенко реально хотел добра стране, то за 26 лет давно мог бы организовать безболезненный для Беларуси и безопасный для себя трансфер власти. Ведь такого в принципе не может быть, чтобы за такое время в целой стране не нашлось достойного кандидата. Но в том и дело, что Лукашенко никак не видит себя вне власти, для него это равносильно смерти, поэтому он так отчаянно и цепляется за свое место и находит себе все новые оправдания, чтобы остаться: то страну спасает, то своих сторонников, которых без него разорвут, то простых людей, которых в рабство погонят, то конституция еще не готова… Приверженцы продолжения протестов уверены, что если сейчас остановиться, то Лукашенко найдет себе очередное оправдание и никуда не уйдет. «Поэтому, продолжать обязательно нужно», - говорят они.





Это далеко не все аргумента «за» и «против» участия в «горячей весне». Мы собрали лишь те, которые посчитали важными для того, чтобы принять обдуманное решение, которое каждый должен принять сам.



