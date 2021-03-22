Трансляция прошла на YouTube-канале АТН.





Фото: president.gov.by





Отметим, в мемориальном комплексе «Хатынь» — памятные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине со дня трагедии деревни Хатынь.





Лукашенко заявил, что накануне очередной годовщины хатынской трагедии хочет обратиться к тем, «кто сознательно пытается возродить символы нацизма», цитирует tut.by





— Пусть это единицы. Как говорят: «В семье не без урода». Но такие, к сожалению, есть в современной Беларуси. Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: «Иди и смотри!»



