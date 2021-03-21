



Светлана Тихановская





"Это абсолютный рекорд для всех опросов в «Голосе» с лета 2020-го, — замечает Тихановская. — Реакция режима последовала незамедлительно. Пропаганда рассказывает о том, в чём режим разбирается лучше всего — фальсификациях и накрутках. Они отключают интернет, блокируют сайты, заставляют людей голосовать «против». Они хотят опять посеять страх — но с каждым днем только усиливают свой собственный", передает Еврорадио.





Политик напоминает, что чат-боты для голосования через телеграм и вайбер не заблокированы. А если кого-то вынудили проголосовать против переговоров, позже он может переголосовать — платформа засчитает только последний голос. "За 8 месяцев существования «Голоса» ни один номер не был рассекречен. Вы можете проголосовать и удалить переписку – и тогда не останется никаких следов", — напоминает Тихановская.