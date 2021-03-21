



Сергей Чалый / Еврорадио





По мнению Чалого, цель инициативы, предложенной Светланой Тихановской, заключается в том, передает Еврорадио, чтобы развеять месседж властей о сдувании протеста. Нынешний результат голосования — а на 13:00 21 марта за переговоры с белорусскими властями при посредничестве ООН и ОБСЕ проголосовало 600 тысяч белорусов — по мнению Чалого показывает на то, что сторонников перемен в Беларуси за последние восемь месяцев меньше не стало.





"Это уже близко к тому, сколько людей поучаствовало в проекте "Голос" после голосования, присылая фото своих бюллетеней. Из всех определённым образом голосующих на выборах в "Голосе" участвовало меньшинство. Если предполагать, что процент по-прежнему то же, то это означает, что колличество людей, несогласных с тем, что происходит в стране, не уменьшилось", — уверен аналитик.





Общенациональное голосование стартовало 18 марта. За первые 24 часа в нём поучаствовало более 400 тысяч белорусов.