



Правозащитники требуют прекратить преследования правозащитников и гражданских активистов и освободить политических заключенных, пишет Салідарнасць.





В заключении находятся шестеро правозащитников: двое сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью» и четверо сотрудников «Вясны», напоминает Координационный совет.





Вы можете написать письмо правозащитникам-политзаключенным и поблагодарить их за их смелую работу. Вот их имена: Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Татьяна Ласица, Леонид Судаленко, Сергей Дроздовский и Олег Граблевский.



