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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Amnesty International требует от белорусских властей освободить политзаключенных

В совместном обращении 11 международных правозащитных организаций также содержится требование выполнять обязательства международных соглашений, участницей которых является Беларусь.


Правозащитники требуют прекратить преследования правозащитников и гражданских активистов и освободить политических заключенных, пишетСалідарнасць.

В заключении находятся шестеро правозащитников: двое сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью» и четверо сотрудников «Вясны», напоминает Координационный совет.  

Вы можете написать письмо правозащитникам-политзаключенным и поблагодарить их за их смелую работу. Вот их имена: Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Татьяна Ласица,  Леонид Судаленко, Сергей Дроздовский и Олег Граблевский.

Истории и адреса — на politzek.me.
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