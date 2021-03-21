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Россия создавала шпионскую сеть в Болгарии через жену бывшего высокопоставленного разведчика – прокуратура

По данным прокуратуры Болгарии, через своих резидентов российская разведка пыталась получить секретную информацию о Болгарии, Евросоюзе и НАТО.

Болгарские спецслужбы зафиксировали, как жена "резидента" приходит в посольство РФ. Фото: Посольство России в Болгарии / Facebook

Прокуратура Болгарии на брифинге 19 марта раскрыла подробности раскрытия шпионской сети, пишет gordonua.com, которая действовала в стране в интересах РФ и с привлечением сотрудников российского посольства. Об этом проинформировал портал News.bg.

Следствие выяснило, что шпионской сетью руководил бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки Болгарии, а посредником между ним и посольством была его жена, имеющая российское и болгарское гражданство. В частности, спецслужбы зафиксировали ее визиты в посольство РФ.

Прокуратура Болгарии опубликовала на своем YouTube-канале записи разговоров женщины с членами шпионской группы.

Глава группы, которого в прокуратуре называют "резидент", подбирал людей, которые имели доступ к секретной информации о деятельности Евросоюза, НАТО и властей Болгарии. Всего "резиденту" удалось собрать пять человек. В их число входили военнослужащие и госслужащие, они были сосредоточены на сборе и передаче информации военного и высокотехнологичного характера.

На брифинге были показаны видеозаписи материалов следствия. В частности, как один из участников шпионской группы копировал с компьютера информацию с ограниченным доступом.

В прокуратуре рассказали, что участники группы использовали для связи специальные телефоны и периодически уничтожали используемые SIM-карты.

Информация передавалась различным способом, в том числе перед игрой в теннис.

Под стражей в связи со шпионским скандалом в Болгарии находятся пять человек, еще один вышел под залог. Всем им инкриминируется шпионаж в пользу иностранного государства и участие в группе для совершения преступлений.

20 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предупредил о высылке из страны российских дипломатов и обратился к Москве со словами: "Перестаньте шпионить".
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