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Федута: А чего все возбухли-то, что Лукашенко назвал кандидатами в преемники Караева и Караника?

Он коллег-журналистов классно потроллил: мол, захочу -- выберут даже их!


А чего все возбухли-то, что АГЛ назвал кандидатами в преемники Караева и Караника, пишет политолог Александр Федута.
 
Он коллег-журналистов классно потроллил: мол, захочу -- выберут даже их! По-другому тот факт, что были названы два главные раздражителя прогрессивной общественности 2020 года, и трактовать-то нельзя. А тут просто все возбухли!

Коллеги, "сбухайте" назад! Или просто -- побухайте от радости. Оно как-то само пройдет.
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