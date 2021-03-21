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«Все это за два дня»: Создатель платформы «Голос» рассказал, чего уже удалось добиться голосованием

Один из директоров EPAM и основатель платформы «Голос» Павел Либер написал на своей странице в Facebook, чего беларусам уже удалось добиться массовым голосованием за переговоры с режимом, которое стартовало на платформе «Голос» всего два дня назад и собрало больше 566 тысяч голосов «за».



 — Друзья, а вы заметили, что мы сделали первый важный шаг и забрали себе назад все информационное пространство.

Дед уже третий день туда всунуться не может, а когда суётся с блокировками сайта Голоса (ну-ну) или попыткой выключить интернет в стране, то снова становится посмешищем, подчеркивая свою трусость и ещё больше указывая на значимость для него этого опроса.

Всего за два дня ОБСЕ впервые с начала конфликта потребовала новых выборов именно В ЭТОМ ГОДУ и вокруг этого начинает накапливать силы и давление через санкции международное сообщество

Вопрос о переговорах стал вопросом об объединении! С воодушевлением от того, как нас много, сотни тысяч белорусов уже способны на гораздо большее давление внутри страны

Все это за два дня! В абсолютно анонимном и гарантированно безопасном формате

Сегодня днём мы выпустим на всех проголосовавших подробную инструкцию о добавлении родственников и друзей, которые хотят высказаться, но у которых нет мессенджеров, или у которых кнопочные телефоны

Подхватывайте эту волну, продолжайте звенеть в инфополе, не давай деду сделать ни шагу, подключайте своими голосами санкционное давление на режим

А дед может о себе напомнить, только пообещав всем побриться налысо. Но его и так скоро побреют, пишет the-village.me.
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