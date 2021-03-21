Минчане украсили подъезд фото белорусских политзаключённых





Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat





Одни соседи также напомнили другим соседям статьи Конституции РБ о правах и свободах граждан, пишет @mog_drive_chat, передает Еврорадио. Посмотрите, как здорово получилось!





Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat









Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat













Подъезд в Заводском районе Минска / @mog_drive_chat





На 21 марта 288 белорусов несправедливо находится в тюрьме. Правозащитники признали их политзаключёнными. Это журналисты, блогеры, бизнесмены, программисты, студенты, политики, активисты и волонтёры штабов кандидатов в президенты, участники акций протестов.





"Большая часть этих людей попала под политически мотивированное уголовное преследование в связи событиями, которые развернулись во время и после кампании по выборам президента Беларуси в 2020 году", — пишет правозащитный центр "Весна".