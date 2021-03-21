Лидер украинского радикального сообщества "М.К.У." Егор Краснов (Яковлев) на экране компьютера, изъятого сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации









Как выяснила Русская служба Би-би-си, речь идет о паблике в социальной сети, основатель которого уже больше года находится в украинском СИЗО.





Задерживать "сторонников МКУ" по всей стране ФСБ начала после возвращения в Россию Алексея Навального, пытаясь в очередной раз доказать, что протестами в России управляют из-за границы.





Би-би-си изучала, как специальная служба выстраивает свои информационные кампании.





Кто задержан?





О задержании сразу 14 участников сообщества МКУ Центр общественных связей ФСБ сообщил 19 марта. 13 человек были задержаны в Геленджике, а один - в Ярославле.





На сайте ФСБ уточняется, что МКУ было создано "гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети интернет псевдоним "Егор Яковлев", и что "в 2020 году главарь МКУ в сети интернет призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории Российской Федерации".





На опубликованном силовиками видео один из задержанных рассказывает, что состоял в "Единой русской национальной партии", но при этом получал некие инструкции с территории Украины.





Страницы молодого человека в социальных сетях уже удалены, но Би-би-си выяснила, что там он был зарегистрирован под именем Александр, своим родным городом указал Краснодар и не скрывал националистических взглядов.





Когда появилось МКУ и при чем тут Навальный?





До 30 января 2021 года в российских СМИ ни разу не упоминалась такая украинская группировка. 17 января из Германии вернулся основатель Фонда борьбы с коррупцией* Алексей Навальный. Самолет, на котором он возвращался в Россию после лечения последствий попытки его отравления, развернули над "Внуково" и посадили в "Шереметьево". Навального задержали на паспортном контроле, а в Москве из-за этого начались акции протеста.





Сначала провластные телеграм-каналы "Рокот" и "Кремлевская прачка", а затем газета "Аргументы и факты" и телеканал "Россия-24" опубликовали информацию, будто за организацией протестов в Москве стоит Служба безопасности Украины и как раз движение МКУ.





На Пушкинской площади, где 31 января должна была состояться очередная протестная акция, силовики якобы обнаружили расклеенные флаеры с символикой МКУ.





"МКУ - это созданная в 2018 году на Украине организация неонацистского толка под названием "Маньяки. Культ убийц". Их идеология построена на стремлении убивать лиц, ведущих асоциальный образ жизни и лиц неславянской внешности (бездомные, запойные алкоголики и наркоманы, трудовые мигранты и др.)", - писало издание "АиФ".





"Первое время организация действовала только на Украине. Однако затем её влияние стало распространяться и на Россию. На лидера МКУ Егора Краснова в России завели 10 уголовных дел по статье "убийство". Предполагается, что он имеет отношение к 11 убийствам на территории Московской и Ленинградской областей. В руки правоохранителей Краснов попал, правда, не у нас, а на Украине. И сразу после этого риторика сместилась в сторону необходимости убивать сотрудников правоохранительных органов", - утверждало издание.





Почти такие же формулировки использовал телеканал "Россия-24". В качестве доказательства правдивости этого рассказа зрителям демонстрировалась оперативная запись задержания 25-летнего Алексея Нарзяева, которого представляли как "московского убийцу, сторонника МКУ". В сюжете он рассказывает оперативникам ФСБ, как его деятельность координировалась с территории Украины.





- Кто тебя попросил что-то сделать с этой группой?





- Егор попросил, чтобы я сделал эту группу, потому что он администрировать не мог…





- Группа как называется?





- МКУ.





- Как?





- МКУ: Маньяки, культ убийцы…





- Егор откуда?





- Егор из Днепропетровска.





Этот диалог должен был подтвердить главную мысль "расследования": в "Аргументах и фактах" статья называлась "Украинский фронт протеста. Как СБУ раскручивает недовольство в России", а сюжет на "России-24": "За несогласованными акциями в России стоят западные заказчики".





Русской службе Би-би-си удалось выяснить, что задержанный молодой человек был прописан в Ногинске на улице Декабристов. Это девятиэтажный дом в центре города в 15 минутах ходьбы от городского вокзала. "Но он здесь очень давно не появлялся, помню его только совсем маленьким", - рассказала одна из соседок.





В квартире, где зарегистрирован задержанный, сейчас живет его бабушка, которая отказалась обсуждать с Би-би-си дело в отношении ее внука: "Не звоните мне больше в дверь, я не буду отвечать на вопросы", - сказала она. Отказались от общения и родители Нарзяева.





Русская служба Би-би-си нашла в социальных сетях нескольких его родственников, но все они также не захотели обсуждать это дело.





Несколько адвокатов, ознакомившись с содержанием сюжетов о задержании молодого человека, сказали Би-би-си, что это "дело ФСБ" и только родственники, обратившись в Московскую коллегию адвокатов, могут узнать, где же содержится этот человек, когда именно он был задержан и в чем конкретно обвиняется.





"Воронежское дело"





Следующая волна задержаний по "делу МКУ" случилась в середине февраля. Утром 18 февраля Следственный комитет России и главное управление МВД по Воронежской области сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении трех местных жителей, создавших группу экстремистской направленности. Одному из них 33 года, двум другим - 18 и 19 лет.





С апреля по октябрь 2020 года, сообщали силовики, молодые люди с помощью трафаретов нанесли несколько экстремистских надписей на заборы и стены жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа.









Изъятые ФСБ во время операции в отношении "МКУ" материалы





В сообщениях СК и воронежского МВД никак не упоминалась Украина, так что новость о подростках, что-то написавших на заборе, вряд ли широко разошлась бы. Но затем новый пресс-релиз появился уже на сайте Федеральной службы безопасности России - и там задержанные воронежцы были представлены в совсем ином свете: "пресечена деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений", - сказано на сайте ФСБ России.





"Сообщается, что ячейки этого радикального движения в России курируют спецслужбы Украины", - добавил в своем репортаже телеканал "Россия-24".





Громкий пресс-релиз ФСБ начали перепечатывать все федеральные российские СМИ, а социальная сеть "Фейсбук" принялась банить эти публикации, посчитав новость о сторонниках украинских радикалов в Воронеже фейковой.





Массовый бан публикаций российских СМИ вызвал гнев спикера Госдумы Вячеслава Володина, который даже пообещал принять новые законы против западных социальных сетей, чтобы укрепить российский цифровой суверенитет.





Мера пресечения в отношении задержанных была выбрана при этом относительно мягкая: Роману Гребенщикову суд запретил определенные действия, Илью Шмелева отправил под домашний арест (оба признали свою вину), и лишь предполагаемый организатор группировки 33-летний Александр Симонов был отправлен в СИЗО до 15 апреля.





Девушка Симонова Татьяна Половинкина живет в Ярославле, познакомились они два года назад, а встречаться начали в прошлом июне. Сошлись на общей теме - любви к мотоциклам. "Он работает слесарем, сантехником, шабашит - и денег у него в принципе было достаточно, чтобы обеспечивать нам существование", - рассказала она Би-би-си. Вместе они успели съездить в Петербург, Карелию, Крым и Адыгею.





О том, что Александра задержали, Татьяна узнала от общих знакомых, сейчас она помогает его отцу собирать деньги на адвоката. Она не скрывает, что ее молодой человек придерживался националистических взглядов, но говорит, что ни в каких движениях, связанных с Украиной, он точно не состоял. Вместе с друзьями Симонов закрашивал в Воронеже граффити с рекламой наркотиков.





"Мы впервые услышали об МКУ и с чем это едят [после его ареста], - рассказывает она. - Он нигде вообще не состоял, был сам по себе и к никакому украинскому движению точно не был причастен. За это я готова все зубы свои отдать".





По ее словам, у них с друзьями была команда, чтобы "ножички покидать, потренироваться, не более этого". Татьяна рассказывает, что задержанные молодые люди убирали мусор в ближайшем лесу, собирались помогать домам престарелых, готовили трафареты "Нет наркотикам".





"Предположения есть (с чем могут быть связаны задержания). Это очередная показательная порка, - говорит она. - [Максима] Марцинкевича было мало, так что ко всему этому бедламу присоединили моего Сашку, и он будет отвечать за все это. Нужны люди, которые будут отвечать за некие проступки, показать, что ФСБ работает, что все системы работают, вот они задерживают людей".





Роман Гребенщиков, которого суд не стал арестовывать, рассказал Би-би-си, что на сделку он решил пойти, потому что у следствия были видеосъемки, на которых были хорошо видны все лица.





"Не было смысла что-то скрывать, ничего жесткого мы не натворили", - объясняет он, уточнив, что претензии к ним ограничиваются надписями на стенах и заборах и одной потасовкой с коммунистами.





Гребенщиков даже спрашивал следователя, ведущего его дело, почему про них пишут, будто они имеют какое-то отношение к Украине, на что следователь сказал, что не имеет об этом никакого понятия и это, видимо, ошибка журналистов.





И Симонова, и других задержанных в Воронеже молодых людей хорошо знают в националистической организации "Русский корпус", где они состояли до ее раскола, случившегося пару лет назад.





Один из лидеров "Русского корпуса" Данила Князев говорит, что после новостей из Воронежа они провели свое собственное расследование и выяснили: "Приняли их за надписи "Россия для русских". Мы даже такое не поощряем, чтобы не подставлять людей, но как это их делает причастными к Украине?"





Князев рассказывает, что "Русский корпус" появился пару лет назад, а один из его руководителей, наоборот, воевал на стороне самопровозглашенной ДНР против Украины: "Сейчас все украинские националистические движения антирусские, как российские националисты могли быть сторонниками каких-то украинских националистов, я не понимаю. Смешали в один винегрет".





Один из лидеров "Русского корпуса" говорит, что они позиционируют себя как патриотическое общественное движение, направленное на объединение "адекватных правых сил в России". "Проводим какие-то сборы в некоторых городах, организуем что-то вроде спортивных клубов. Занимаемся только хорошими делами: благотворительностью, экологическими проектами, - утверждает Князев. - Мы держимся в рамках закона, но понимаем, что под удар можем попасть".





А существуют ли все эти кураторы из Украины?





Журналистка и создательница проекта "Заборона" Екатерина Сергацкова специализируется на текстах об украинских ультраправых группировках. Русской службе Би-би-си она сказала, что никогда не слышала об МКУ.





Пресс-секретарь запрещенного в России "Правого сектора" Артем Скоропадский также утверждает, что "в России нет никаких украинских правых групп хоть сколько-то серьезных".





"Следственный комитет штампует этих украинских нацистов пачками, - шутит он. - Был год назад случай про задержание очередного активиста "Правого сектора", который "находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоя возле ресторана, призывал прохожих вступать в ПС".





В заблокированной на Украине социальной сети "ВКонтакте" Русской службе Би-би-си удалось найти следы того, что российская ФСБ считает радикальной группой, причастной к десяткам убийств. Это уже закрытый паблик, на который сейчас подписано 13 человек. На пике его популярности подписчиков было около пятисот.





Один из них, попросив об анонимности, рассказал Би-би-си, что еще летом 2020 года к нему приходили с профилактической беседой сотрудники ФСБ, которые под конец разговора сообщили: "А ты вообще знаешь, что это все с Украины идёт? От украинской разведки?"





У паблика "МКУ" и правда был модератор Егор из Днепропетровска. В созданном им коммьюнити он выкладывал ролики нападений на лиц без определенного места жительства или случайных алкоголиков.





10 января 2020 года 19-летний Краснов был задержан украинской полицией после того, как он с двумя друзьями напал с ножом на молодого человека на набережной в Днепре. С тех пор он содержится в днепропетровском СИЗО в ожидании суда.





Прокурор Александр Карпенко, комментировавший дело против Яковлева сразу после его задержания, не смог уточнить Би-би-си, на какой стадии находится сейчас уголовное дело, рекомендовав обратиться в пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.





Там Би-би-си сообщили, что следствие по этому делу завершено и оно уже слушается в одном из городских судов. Создатель МКУ обвиняется по статьям "покушение на убийство" и "разбой".





За активностью паблика МКУ длительное время наблюдали в "Этническом национальном движении" (ЭНО) - еще одной организации, объединяющей русских националистов. Представитель ЭНО под псевдонимом Ревелин рассказал Би-би-си, что МКУ представлял из себя "группу подростков, увлеченных насилием, которых не приняли в нашу организацию из-за того, что мы не набираем подростков".





"Утверждать что они созданы кем-то там из Украины и финансировались - глупость", - говорит он и напоминает, что в декабре 2019 года, когда у здания ФСБ устроил стрельбу житель Подольска Евгений Манюров, спецслужбы также говорили про украинский след, но тогда с Украиной ФСБ связывала как раз движение ЭНО.





Про задержанного в Москве Алексея Нарзяева активистам ЭНО ничего не известно. Находящийся в СИЗО Краснов, судя по всему, имеет там доступ к мобильному телефону и в феврале передавал своим знакомым, что два года назад просто сделал Нарзяева одним из модераторов паблика, но никаких инструкций ему не передавал.





В невиновности задержанных в Воронеже молодых людей националисты из ЭНО уверены: " Могли и простых людей приписать под подобное движение, чтобы для статистики "звездочки" на погоны собрать, - написал "Ревелин" корреспонденту Би-би-си. - То, что репрессивные органы власти подобные подставные акции делают, также не секрет. Взять даже недавнее дело о "Новом величии".





*Фонд борьбы с коррупцией признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента