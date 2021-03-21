Можно ли склеить белорусское общество?

2021 год объявлен в Беларуси годом народного единства. Тем временем за последние полгода в стране появились параллельные институты: ВНС и «Сход», провластный и независимый профсоюзы, Минздрав и «Белые халаты». Когда белорус говорит о своем флаге, гербе и гимне, еще нужно уточнить, о какой именно символике идет речь.





Чем опасен раскол и как исправить ситуацию — об этом в очередном выпуске передачи « Умные люди » на YouTube-канале «Белорусы и рынок» рассказали блогер Северин Квятковкий и журналистка Белсата Светлана Калинкина.





— Когда общество не монолитно, это всегда угроза безопасности страны. Внешние игроки могут воспользоваться нестабильной ситуацией для получения собственных выгод. Здесь нужно отметить, что Александр Лукашенко рассчитывает на поддержку Москвы. Но какие обещания он дает за эту помощь, какая там идет торговля, мы не знаем. Такая ситуация представляет для нас большой риск и создает угрозу национальной безопасности, — считает Светлана Калинкина.





По мнению Северина Квятковского, худший пессимистичный вариант может быть таким: Беларусь превратится в мини-версию Северной Ирландии 70-х годов. И он возможен, если нынешняя ситуация растянется на год-два, считает блогер.





На взгляд Светланы Калинкиной, для предотвращения раскола в обществе в стране должны пройти свободные честные выборы — только тогда ситуация успокоится. Но власть не хочет проводить эти выборы, и в этом проблема. Для власти эти выборы будут означать либо конец, либо начало конца.





— Я считаю, что оппозиция поступает абсолютно правильно, когда предлагает диалог провластным чиновниками. Хотя у такого подхода много критиков. Но я не вижу другого способа выхода из ситуации. Либо диалог, либо стенка на стенку. Другое дело, что делать с людьми, которые действительно замешаны в преступлениях? Это очень сложный вопрос, он не добавляет спокойствия, мира и единства в общество. В этом плане мы не придумаем ничего лучшего, чем то, что было придумано до нас и применялось во всем цивилизованном мире: любую проблему нужно решать путем широкой общественной дискуссии, путем выслушивания аргументов самых разных сторон. Когда люди с разными точками зрения встречаются, спорят, ругаются, а потом находят компромиссное решение — это признак здорового общества. Все болезненные решения не должны приниматься кулуарно, — высказала свою точку зрения Светла Калинкина.



