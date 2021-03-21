День Воли: интрига сохраняется

25 марта Беларусь отметит 103-ю годовщину провозглашения Беларуской Народной Республики. Эта дата долгие годы отмечается как День Воли.





Заявку на празднование Дня Воли подавали три зарегистрированные структуры: Партия БНФ, БСДП (Грамада) и Рух «За свабоду». Мингорисполком еще не дал официального ответа организаторам.





Григорию Костусеву. На что рассчитывают организаторы? Беларуская праўда задала этот вопрос председателю Партии БНФ





- Заявка на проведение Дня Воли подана в первых числах марта. Ее подписал я от БНФ, подписал Юрий Губаревич от Руха «За свабоду» и Алексей Сигаев от Беларуской социал-демократической партии (Грамада).





Предварительно Партия БНФ взяла на себя решение организационных вопросов. Согласно беларуского законодательства, подали заявки на заключение договоров с коммунальщиками, милицией Минска и скорой помощью: вместе с заявкой должны подаваться и договоры на обслуживание мероприятия. Но только скорая помощь заключила с нами договор, милиция и коммунальщики зависли.





– Почему договоры с милицией и коммунальщиками зависли?





- Они отказались заключать с нами договора.





- Какой ответ дал Минский горисполком на заявку?





- Есть предварительный ответ, ожидаем, что в понедельник мы получим официальный ответ из горисполкома, во всяком случае, по неофициальной информации, у нас есть возможность получить этот ответ в понедельник. И тогда мы дадим более широкие комментарии по поводу наших заявок.





- Зачем вы обращались за разрешением на проведение мероприятия?





- Если мы ставим перед собой задачу отметить очередную годовщину провозглашения независимости Беларуской Народной Республики, то все-таки мы должны пройти какую-то процедуру. Какая бы ни была нынешняя власть, иного выхода мы все-таки не имеем; мы можем игнорировать нынешнюю власть, но на сегодняшний день ситуация такова. Мы пошли путем, предусмотренным действующим законодательством Республики Беларусь.





Нам хотелось бы отметить день провозглашения независимости, нам хотелось бы собрать тысячи, а еще лучше – десятки тысяч людей, чтобы достойно отметить этот святой день. Организованно и без нарушения действующего законодательства. Мы могли бы и не подавать заявку, но в таком случае мы рисковали столкнуться с репрессиями со стороны силовых структур. Но нам не хотелось подставл ь людей.





- План Б на случай отказа в проведении Дня Воли есть?





- Каждый гражданин, каждый активист имеет право отметить День Воли так, как пожелает.





Давайте дождемся понедельника. Возможно, ситуация прояснится, может быть, горисполком примет положительное решение. Я не могу давать прогнозы. Надеюсь на положительный ответ на нашу заявку, но не могу гарантировать, что горисполком примет именно положительное решение.







