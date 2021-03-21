"Переобуться успеете?": В Минске появилась политическая инсталляция из обуви

В минском микрорайоне "Чижовка" появилась политическая инсталляция из обуви. Она посявщена "переобуванию" — резкой смене политической позиции — и тем оправданиям, которые люди будут придумывать своим поступкам, за которые им станет стыдно.