+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко подарили флаг с… Лукашенко

Удивительный подарок правитель получил после матча с командой Брестской области.


— Мы хотим вам сказать, что мы вас очень любим, что вы самый лучший, — кинулись к нему болельщицы после игры.

В этот же момент какой-то мужчина пробрался к Лукашенко и заявил, пишетСалідарнасць, что хочет вручить ему подарок, который «объехал с ним почти всю Беларусь с первого дня».

— Он был с нами, и вы были с нами, — заявил даритель, отдавая Лукашенко флаг, на котором красовалось изображение Лукашенко.

Почему этот флаг ему больше не понадобится, мужчина не объяснил.

Сам Лукашенко скромно развернул подарок и тут спрятал. 

Видео выложил Телеграм-канал Пул Первого.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]