Лукашенко подарили флаг с… Лукашенко





— Мы хотим вам сказать, что мы вас очень любим, что вы самый лучший, — кинулись к нему болельщицы после игры.





В этот же момент какой-то мужчина пробрался к Лукашенко и заявил, пишет Салідарнасць, что хочет вручить ему подарок, который «объехал с ним почти всю Беларусь с первого дня».





— Он был с нами, и вы были с нами, — заявил даритель, отдавая Лукашенко флаг, на котором красовалось изображение Лукашенко.





Почему этот флаг ему больше не понадобится, мужчина не объяснил.





Сам Лукашенко скромно развернул подарок и тут спрятал.





Видео выложил Телеграм-канал Пул Первого.



