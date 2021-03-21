Лукашенко подарили флаг с… Лукашенко
Удивительный подарок правитель получил после матча с командой Брестской области.
— Мы хотим вам сказать, что мы вас очень любим, что вы самый лучший, — кинулись к нему болельщицы после игры.
В этот же момент какой-то мужчина пробрался к Лукашенко и заявил, пишетСалідарнасць, что хочет вручить ему подарок, который «объехал с ним почти всю Беларусь с первого дня».
— Он был с нами, и вы были с нами, — заявил даритель, отдавая Лукашенко флаг, на котором красовалось изображение Лукашенко.
Почему этот флаг ему больше не понадобится, мужчина не объяснил.
Сам Лукашенко скромно развернул подарок и тут спрятал.
Видео выложил Телеграм-канал Пул Первого.
10:45 21/03/2021
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