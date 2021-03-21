Сергей Черечень. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил глава партии «Грамада», кандидат на пост президента Беларуси на выборах 2020-го года





«Нет никакого сомнения в том, что именно человек с его правами, свободами и гарантиями на их реализацию должен являться главной ценностью нашей страны. Об этом, во всяком случае, говорится в Конституции. Но, как свидетельствует новейшая история Беларуси, президентская политика и вопрос о его власти ставится куда выше», - отметил он.





Черечень напомнил, что в современной истории Беларуси изменения Конституции - вещь не новая: поправки в Основной Закон вносились в 1996 и 2004 годах.

«В 1996-м принятие поправок стало следствием продолжительного конфликта между президентом и парламентом, а изменения 2004-го были необходимы для того, чтобы дать возможность Лукашенко переизбираться на пост главы государства неограниченное количество раз», - добавил он.





Политик выразил сомнение, что при нынешней ситуации в Беларуси может быть принята нормальная Конституция.





«Любые изменения, на мой взгляд, только укрепят недемократический режим. Намного важнее не то, что написано в Конституции, а сама процедура ее принятия. Если Конституцию пишут никому не известные люди, без информирования народа и без согласования с ним - это практически государственный переворот: Основной Закон должен быть общественным делом», - указал он.





При этом Черечень убежден, что общественное мнение сегодня в Беларуси – это элемент власти.





«И с ним, к слову, дела обстоят также неблагополучно, как и в государственной власти. Государство претендует на полное выражение общественного мнения через государственные СМИ и общественные организации, которые непосредственно управляются чиновниками. Чиновники, в свою очередь, транслируют одно единственное мнение – президента. Получается, что люди, которые являются сторонниками государственности и законности, но имеющие мнение, не совпадающее с мнением чиновников, оказываются не у дел», - сказал он.





Глава партии «Грамада» считает, что никаких реальных изменений в Конституцию Александр Лукашенко вносить не собирается, ограничится «безобидной косметикой».





«Это видно из содержания совещания с товарищами из “конституционной комиссии”, на котором они не получили никаких указаний о том, в каком направлении должна вестись работа. Членам “конституционной комиссии” за месяц-два до проведения голосования предъявят уже готовый проект, и документ все дружно одобрят. Будет как в нашем “парламенте”, где внесенный из Администрации президента документ все дружно одобряют», - уверен он.





Деятельность этой «конституционной комиссии» – пыль в глаза обществу, настаивает Черечень.





«Если дело дойдет до референдума, то люди в большинстве своем проголосуют против предложений Лукашенко. При этом провести референдум в нынешних условиях для власти будет даже гораздо сложнее, чем провести президентские выборы. Для фальсификации результатов нужны свои доверенные избирательные комиссии. Но «трещина» в их работе ярко обозначилась еще 9 августа 2020 года. А после всего произошедшего на улицах страны, любой уважающий себя человек, даже если он не в силах настоять на честном подсчете голосов, он, по крайней мере, сделает все возможное, чтобы в спектакле не участвовать. Возможные фальсификации могут стать причиной нового взрыва», - подытожил он.