Иногда даже кажется, что с юмором у него все в порядке, пишет генеральный директор издательства «Время» Борис Пастернак.

Назвал достойными кандидатами в президенты Караева и Караника. Добавить бы еще к ним Карпенкова. Это троекратное "Кар-кар-кар" над страной довершило бы кар-р-ртину.