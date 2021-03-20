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Евгений Миранович: Проклятые солдаты - только оправдание для официального Минска

Дипломатический конфликт по линии Минск - Варшава.

Белорусские власти инициировали ликвидацию «Польской школы» в Бресте, пишет racyja.com
Силовики проверяют польские образовательные центры в Гродно, Барановичах, Волковыске. В эпицентре польских конфликтов оказались проклятые солдат и Ромуальд Райс (Бурый).


Профессор Евгений Миронович считает, что проклятые солдаты - только оправдание для официального Минска. 

28 февраля в польской социальной школе в Бресте прошло событие, посвященное  памяти «проклятых солдат». Акцию посетил консул Польши в Бресте Ежи Тимофеюк. Белорусская сторона утверждает, что во время торжества вспоминали  Рамуальда Райса, ответственного за убийство гражданских лиц в белорусских селах под Белостоком.
Польская сторона отрицает, что во время мероприятия чествовали Бурого.
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