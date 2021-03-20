Виталий Портников

Это начало отказа от постправды, когда о людях, совершающих самые мерзкие и отталкивающие поступки, о людях, не стесняющихся своей преступности и даже бравирующих ею, стало принято говорить в обтекаемых выражениях, пишут Грани.ру. И даже по возможности находить оправдания и объективные причины их преступлений. И даже восхищаться их маскулинностью и хамством - пусть даже эта маскулинность и хамство доводят до бомбежек Алеппо или уничтожения пассажирского самолета. Как говорится, был культ - но ведь была же и личность. Тоже, кстати, личность убийцы.





Но я хочу обратиться вовсе не к этой народной антимудрости, а к вполне литературной цитате, над которой мы хохотали тогда, когда нужно было хотя бы над чем-то смеяться, и тут-то оно и выныривало: "Вы не кассир, вы убийца!" Цитата из путинской молодости. Конечно, сам Путин точно не хочет, чтобы его называли убийцей. Он предпочел бы, чтобы его считали кассиром - кассиром российского воровского общака, всех этих украденных и разворованных государственных компаний, всего этого кооператива "Озеро", раздувшегося до "Газпрома" и "Роснефти". Чтобы с ним договаривались о доступе к нефтедолларам, чтобы с ним делили деньги и географические карты. Именно поэтому изоляция, нежелание приезжать в Кремль на поклон бьют по самолюбию Путина гораздо сильнее, чем любая критика. Ему нужно даже не уважение, ему нужна коммуникация. Он тот, кто распределяет доходы, кто может сделать сказочно богатым любого - от собственного родственника до западного предпринимателя, мечтающего об отмене санкций. От Сечина до Шредера и обратно.





Но для того чтобы превратиться в Верховного Кассира Российской Федерации, Путину пришлось пойти на такие преступления, которые давно уже затмили его подлинные страсти, его вечное желание построить самый большой дворец и разместить на входе самого большого орла с самыми большими головами. После Грузии и Сирии, после Крыма и Донбасса, после Немцова и Навального стремление Путина к стяжательству окончательно вытеснилось стремлением Путина к уничтожению - даже если подлинной целью этого уничтожения была всего лишь защита своей власти и своих денег.





И теперь чаша мирового терпения переполнилась. Теперь президент Соединенных Штатов может вслух сказать о Путине то, что думают о нем все остальные - даже если предпочитают скрывать свои мысли из страха или из дипломатического этикета.





Вы не кассир, Владимир Владимирович. Вы убийца.