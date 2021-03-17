Александр Лукашенко после совещания по поводу конституционной реформы утвердил окончательный состав Конституционной комиссии. Качественно он не изменился по сравнению с тем, что был заявлен накануне совещания. Эксперты обратили внимание, что профессионалов, имеющих отношение к конституционному праву и юриспруденции, вообще в нем менее 10 при общем числе 36 человек. Остальные – это люди искусства, медики, представители общественных организаций и т.п. Ожидать от них серьезной юридической проработки вопроса нет никаких оснований.





На основании состава Конституционной комиссии, а также довольно расплывчатых заявлений о планируемых изменениях эксперты сделали вывод, что начатая Лукашенко конституционная реформа – имитация для России. «Скорее всего работа Конституционной комиссии – это имитация работы над Конституцией, которую можно будет предъявлять всем тем, кто спрашивает: «Что у вас с конституционной реформой?» Прежде всего России», – считает, в частности, политолог Андрей Егоров. «Если Конституционная комиссия начала работу, то, видимо, наш восточный сосед торопит нашу власть», – считает и экс-председатель Верховного совета Белоруссии Мечислав Гриб.





По мнению аналитиков, позицию Москвы по отношению к Александру Лукашенко хорошо характеризует и грядущая смена посла в Минске. Напомним, что кандидатуру Евгения Лукьянова, который пока представляет интересы России в Риге, комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил на прошлой неделе. Ожидается, что нынешний посол России в Минске Дмитрий Мезинцев сменит Григория Рапоту на посту государственного секретаря Союзного государства.





Таким образом, за последние три года это будет уже третий глава российской дипломатической миссии после 12-летнего пребывания на этом посту Александра Сурикова. Сменивший его в августе 2018 года Михаил Бабич продержался всего лишь до апреля 2019 года. Минск был очень недоволен его острыми высказываниями и слишком активной, почти «хозяйской» позицией. Кроме того, он считал каждую копейку российской помощи Белоруссии, за что в Минске его называли «бухгалтером». «Резкость Бабича не понравилась белорусскому руководству, и сверхзадачей Мезинцева было смягчить отношения между Москвой и Минском, загладить этот скандал с Бабичем», – напомнил «НГ» политический обозреватель Александр Класковский. По оценке эксперта, Дмитрий Мезинцев со своей задачей справился: «Он был образцово политкорректным – «хоть к ране прикладывай».





Сейчас и ситуация в Белоруссии, и отношения между союзниками совсем иные – легитимность Лукашенко не признана Европой и США, мосты для налаживания отношений с коллективным Западом сожжены, и как результат, зависимость от России многократно увеличилась. «Кремль сейчас, видимо, посчитал, что пришло время снова более настойчиво подталкивать белорусского партнера к интеграции», – комментирует смену посла Александр Класковский. Эксперт при этом уточняет, что «интеграция – это такой эвфемизм, а на самом деле речь идет о продвижении интересов Кремля на белорусском направлении – и экономических, и политических, и военно-стратегических». «Для выполнения этой задачи нужен, с точки зрения Москвы, более энергичный, может быть, даже более резкий человек на этом месте», – говорит Класковский и предполагает, что новый посол «будет ближе к стилю Бабича», включая его «бухгалтерские» замашки. «Вероятно, он будет прикидывать, во что обходится поддержка Москвой белорусского режима, и очевидно, что сейчас Кремль хочет минимизировать эту поддержку», – считает Класковский.





Под услугами в данном случае понимается продажа белорусских активов, которые интересны российской стороне, размещение российских военных объектов, а также конституционная реформа и транзит власти, которые Александр Лукашенко пообещал президенту России Владимиру Путину еще осенью, в разгар белорусских протестов. «Лукьянов будет послан для того, чтобы помогать Москве дожимать Лукашенко по каким-то вопросам, в которых Москва хочет продвижения своих интересов», – резюмирует эксперт. По его мнению, Москва рассматривает Лукашенко как не очень удобного партнера, которому недолго осталось править.