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В Следственный комитет в субботу вызывают гродненских правозащитников

В Следственный комитет по Гродненской области на 20 марта вызвали членов правозащитного центра ”Вясна" Виктора Сазонова, Владимира Хильмановича и правозащитника Андрея Коцю.

Гродненские правозащитники Роман Юргель, Виктор Сазонов, Андрей Котя и Владимир Хильманович

Допросы проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Вот что сообщил Белорусскому Радио Рация Виктор Сазонов:

- Мы всегда занимались только законной деятельностью, мы будем настаивать на своем, на том, что наша организация всегда действовала в рамках действующего законодательства. Нам остается только защищаться законными методами. Какие методы будут применяться к нам, это мы вскоре узнаем.

На протяжении всей недели правозащитников и волонтеров “Весны” из разных городов Беларуси следователи вызывают на допросы. Известен десяток таких случаев. Самый последний - допрос Андрея Полуды в пятницу.

Ранее были задержаны и находятся в следственных изоляторах правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова и Андрей Чапюк (Минск), Леонид Судаленко (Гомель) и Татьяна Ласица (Речица).

По этому поводу Совет правозащитного центра "Весна" выразил свой протест в связи с очередными репрессиями в отношении организации и ее членов и заявил, что никогда не прекратит своей законной правозащитной деятельности на благо всего белорусского общества, направленной на продвижение идей и ценностей прав человека и демократии.

В Следственный комитет на допрос вызвали правозащитника Андрея Полуду
Допросы проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 342 Уголовного кодекса - обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

 
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