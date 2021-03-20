Мнения тех, кто высказался, предсказуемо разделились.





Ярослав Романчук

Экономист и экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Ярослав Романчук считает, что голосование на “Голосе” имеет шансы на успех только при значительном количестве проголосовавших.





— Если будет три миллиона человек “за”, тогда, вне сомнения, будет эффект, — отвечает Еврорадио Романчук. — Эффект в данной ситуации может быть только один — показать абсолютное большинство людей, которые выступают за мирные переговоры. Если проголосует до миллиона, то тоже будет эффект, но противоположный. Тогда начнётся эрозия доверия к Светлане Тихановской и методу борьбы, который она выбрала.





А логика заявления понятна: переговоры нужны, нужно поддержать своих сторонников. Очень сложно действовать, будучи за пределами страны, в ситуации, когда власти действуют жёстко. Но мне не хватает, как говорится, “зубов” в этом заявлении. Вот это вот “давайте жить дружно” кота Леопольда предполагает совершенно другое настроение властей.





По мнению Романчука, белорусам, чтобы добиться перемен, нужно запастись терпением.





— Одной из самых больших опасностей белорусского гражданского общества является неспособность “играть в долгую”, неспособность даже на годовую активность. Месяц-два-три, за которые люди поактивничали и выдохлись, это, конечно же, не та дистанция, которую необходимо иметь в виду, когда вы боретесь с режимом, который более 25 лет у власти. Если будут такие же темпы голосования хотя бы в течение недели, то это замечательно. Но если многие люди начнут думать: “Ну всё, давайте обратно на дачи-огороды”... А если к 25 марта будет три миллиона подписавшихся, то это победа. Это заявка на то, что “нас много и мы настроены решительно”.

Андрей Санников

Так совпало, что в день, когда началось голосование, экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников запостил на своей странице в фейсбуке фото аппетитных котлет на тарелке. Одни комментаторы стали хвалить политика за кулинарные способности, а другие считали политический подтекст: ведь о кухне и котлетах, к которым когда-нибудь хотелось бы вернуться, когда-то говорила Светлана Тихановская.





Сам Санников фото никак не прокомментировал.





Что имел в виду Андрей Санников: что хорошо готовит котлеты, что готовит котлеты лучше Тихановской или что лучше бы Тихановская готовила котлеты, чем устраивала голосования, неясно. Но есть и ещё одна версия:





“Правильно ли я понял, что, опубликовав фотографию котлет, Санников признал, что котлеты он жарит лучше, чем занимается политикой? Весьма достойно и самокритично с его стороны”, — пишет автор тг-канала “Менская хандра”.





Олег Гайдукевич

Председатель ЛДП Олег Гайдукевич со свойственной ему эмоциональностью пишет на своей страничке в фейсбуке, что переговоров с бездомными (у Гайдукевича было другое слово) никто вести не будет.





— Кого они представляют? Платформу “Голос”? Это полная глупость! Никто не ведёт переговоры с [бездомными], живущими в гостинице и имеющими в распоряжении мини-бар и зарплату от Литвы и Польши. И в телеграмм-канале [орфография сохранена. — Еврорадио], и на любой платформе “Голос” количество голосов накручивается за сутки, не знают это только дети, — пишет Гайдукевич. — Переговоров с Западом о смене власти в стране не будет. С позиции силы разговор с Россией и Беларусью сейчас не возможен. Это не 90-е годы.





Никаких досрочных выборов в этом году не будет. Ни один из тех, кто сидит в гостиницах Польши и Литвы, к выборам больше в стране никогда допущен не будет. Более того, необходимо в будущем исключить участие в политических процессах любых политических сил, поддерживаемых извне. Невозможен и уличный сценарий сейчас.

Сергей Черечень

Сергей Черечень / Еврорадио





Бизнесмен и экс-кандидат в президенты Сергей Черечень считает, что переговоры с поддержкой международных площадок и общественности — идея хорошая. Но не согласен с подходом Светланы Тихановской к этому вопросу.





— Когда ты говоришь, что нужны переговоры, ты должен чётко осознавать, каким образом эти переговоры реализовать. Поэтому когда ты говоришь, что твой оппонент — плохой человек, то это саботаж. То, что сделала Светлана, — это саботаж переговорного процесса. Но перекличка актива, который сейчас ещё есть в Беларуси, — рассуждает по просьбе Еврорадио Черечень. — Сейчас Европа и Соединённые Штаты, несмотря на то, что они делают какие-то официальные заявления, потихонечку приходят к мысли: кто же победил в Беларуси? Выводы делают не по тому, за кого проголосовали, а по тому, кто остался у власти.





Мы прекрасно понимаем, что бизнес и политика идут рука об руку. Уже несколько месяцев мы находимся в состоянии борьбы, и оппозиционное движение, к сожалению, пока не имеет успехов и побед. Поэтому международная площадка рассматривает варианты, с кем же она будет дальше работать в формате “с победителем”. В данной ситуации Светлане необходимо было показать, что у неё в активе много белорусов, которые её поддерживают и готовы дальше бороться. Для этого и была запущена эта акция.

Андрей Дмитриев

Андрей Дмитриев / Еврорадио





В своём канале на ютубе лидер “Говори правду” Андрей Дмитриев положительно высказался о голосовании.





— Думаю, вряд ли сегодня кто-то рассчитывает, что 25 марта снова выйдут сотни и сотни тысяч человек. Поэтому понятно, что важно продемонстрировать массовость. Это такая попытка альтернативной демонстрации. Она относительно безопасна для тех, кто участвует, но при этом очень важная, чтобы поднять боевой дух, чтобы люди снова увидели, что их много. Власть каждый день через пропаганду, через какие-то свои инструменты хочет доказать, что люди, которые сегодня выступают за перемены, являются абсолютным меньшинством по отношению к тем людям, которые поддерживают действующую власть.





Наша задача такая же — постоянная демонстрация того, что сегодня абсолютное большинство белорусов выступает за мирные перемены. Что пытается сделать Тихановская в этом случае? Она пытается как бы перезагрузить демонстрацию этой массовости. Поэтому, как говорится, если вы за любой кипиш, кроме голодовки — про голодовку Тихановская не сказала ни слова, — то надо поддержать.





С поддержкой инициативы голосования также выступил штаб Виктора Бабарико, а в телеграм-канале Валерия Цепкало появился репост видеообращения Тихановской.









Также в своём тг-канале предлагает проголосовать экс-министр культуры и нынешний руководитель “Народного антикризисного управления” Павел Латушко.





Кто пока что молчит?

Никак публично не отреагировали на заявление Светланы Тихановской Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Зенон Позняк, Владимир Некляев, Григорий Костусёв, Виталий Римашевский, Юрий Губаревич и другие политики, постоянно находящиеся в медийном пространстве Беларуси.





Тем временем на сайте инициативы “Голос” проголосовало уже более 500 тысяч граждан Беларуси — несмотря на проблемы с доступом, начавшиеся днём 19 марта.



