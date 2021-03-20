В Беларуси продолжают обсуждать предложение Светланы Тихановской проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью.





«Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры», — сказал Тихановская.





UDF поинтересовался у экспертов: как они оценивают это предложение белорусам.

«Эффект от предложения Тихановской может быть, но не стоит его переоценивать»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF отметил, что идея «может быть успешной».





Голосование по предложению Тихановской и 25 марта: каких результатов ждать?





Фото: euroradio.pl





«Особенно если соберет большое количество голосов – скажем, хотя бы около двух миллионов. Это предложение надо рассматривать как попытку мобилизации и активизации людей, вовлечение их в какое-то политическое действие. Массовое голосование также повысит легитимность альтернативных политических сил», – сказал Казакевич.









А как насчет реализации заявленной цели о переговорах с властью?





«Добиться ее просто голосованием будет очень сложно. Власть в общем-то может просто проигнорировать мнение людей, пусть проголосуют даже 7 миллионов человек. Власти скажет: «накрутили» в интернете», – считает Казакевич.









Как на голосование могут отреагировать международный структуры?





«Оно может иметь эффект с точки зрения повышения легитимности и Светланы Тихановской, и альтернативных сил в целом. Но каким-то юридическим основанием для того, чтобы действовать, вряд ли станет», – полагает Казакевич.









Его резюме: «Эффект от предложения Тихановской может быть, но не стоит его переоценивать».





Как долго Тихановская сможет оставаться в статусе ясной альтернативы Лукашенко?





«Ее статус должен подтверждаться – например, через такого рода кампании. Вместе с тем практика показывает, что если ситуация надолго затянется, то интерес к Тихановской может снизиться. С другой стороны, мы знаем примеры в истории, когда политики долго находились в изгнании и не потеряли популярность, или по крайней мере доверия, внутри страны. И если власти и дальше будут игнорировать мнение общества, то это автоматически будет повышать значимость всех альтернативных политических сил. Если же начнутся контакты власти с какими-то альтернативными политическими силами, это может стать игрой на раскол», – полагает Казакевич.









Повлияет ли предложение Тихановской на уличные протесты?





«Не обязательно, что люди начнут выходить на улицу, но идея будет способствовать повышению их интереса к чтению новостей, к высказыванию своего мнения в социальных сетях и на рабочем месте, возможно, подключению к другим формам протеста – в виде экономического бойкота, вывешиванию флага и т.д.», – сказал Казакевич.

«Люди выйдут, но масштаб протестов будет зависеть от организации и противодействия силовиков»

Бывший руководитель ФПБ и единый кандидат от оппозиции на президентских выборах-2001 Владимир Гончарик в комментарии UDF отметил, что Тихановская сделала «неплохой политтехнологичесий ход».





Скриншот видео svaboda.org





«Это сигнал и власти, и другим, что общество выступает за мирное разрешение конфликта. Это привлечение внимания международных структур. А если власти откажутся от переговоров, то это тоже в какой-то мере плюс: продемонстрирует, что они игнорируют мнение общества и делают ставку только на силу», – сказал Гончарик.









Если же власти по каким-то причинам вступят в процесс переговоров, то будут гнуть свою линию.





«Власть скажет: вот решение Всебелорусского народного собрания, мы не можем отступить от порядка обсуждения и внесения поправок в Конституцию, будет референдум, а потом – неизвестно когда – новые выборы», – отметил Гончарик.





Тихановская хочет увидеть переговоры «с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения». Появятся ли такие?





«Думаю, нет. Чиновники или запуганы, или поддерживают Александра Григорьевича, думая о своей карьере», – полагает Гончарик.









Его резюме: «Самая идея неплохая, но присуствует скептицизм, что это даст серьезный результат. Поэтому, наверное, Тихановская и сказала, что от уличных протестов не отказываются».





А продолжатся ли уличные протесты?





«Власть готовится к 25 марта, он уже научилась противостоять сбору и массовым скоплениям людей. Нужно сильная организационная работа: мы видим, какое давление идет на дворовые чаты. Думаю, люди выйдут, но масштаб протестов будет зависеть от организации и противодействия силовиков», – сказал Гончарик.



