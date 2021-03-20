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«Слон и моська!» Шушкевич рассказал, почему Лукашенко не поддержал Путина

Первый глава постсоветской Беларуси в эфире НСН прокомментировал международный скандал с обзывательствами на высшем уровне.


Первый глава постсоветской Беларуси Станислав Шушкевич в комментарии телеграм-каналу "Радиоточка НСН" заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследует собственные интересы, когда называет "роскошным" ответ российского лидера Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену.

«Должна быть адская обида у Байдена, чтобы такое оскорбление себе позволить. Такой терминологией не принято пользоваться в дипломатическом мире. А что касается Эрдогана, он преследует какие-то свои цели, поэтому заигрывает с Путиным. А тут представился очень удобный случай сказать - какой ты хороший, тебя несправедливо обижают», - сказал он.

Шушкевич также объяснил молчание Александра Лукашенко, который обычно называет Россию союзником.

«Что касается Лукашенко, только его там не хватало – оценивать деяния Путина. Лукашенко – это же двоечник-троечник, и он будет оценивать образованного человека?! Это будет смешно выглядеть, если вмешается в разговор между президентами великих стран. Слон и моська!» - резюмировал Шушкевич.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC утвердительно ответил на вопрос ведущего, считает ли он президента России убийцей. Владимир Путин в ответ на заявления американского коллеги в свой адрес пожелал ему здоровья и заявил: «Кто как обзывается, тот сам так называется».
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