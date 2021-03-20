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Политолог назвал единственную силу, способную склонить Лукашенко к переговорам

Сложно представить, с кем еще, кроме Александра Лукашенко, Светлана Тихановская и ее команда собрались вести переговоры. В стране есть только один человек, который контролирует эту систему, а представлять, что кто-то из команды Лукашенко пойдет на переговоры без власти – это фантастика. Такое мнение высказал по поводу новой инициативы белорусской оппозиции с призывом к переговорам политолог Дмитрий Болкунец в интервью телеканалу RTVI.


По его словам, жесткий и авторитарный лидер, каким является Лукашенко, никогда ни на какие переговоры не пойдет, тем более, что у него сегодня не та ситуация, какая была в августе 2020 года.

Эксперт напомнил, что тогда ситуация была тяжелая, на улицах стояли сотни тысяч людей. И к диалогу Лукашенко склоняли европейские лидеры, но он даже трубку не снял, а старался выкрутиться. И ему это удалось, заметил Болкунец.

По мнению политолога, призыв Тихановской к переговорам с Лукашенко означает, что она признает его легитимность. Складывается странное впечатление, что окружение, которое руководит Тихановской, пытается внести раскол в оппозиционную среду и переместить весь протест в онлайн.

В этой ситуации Лукашенко, прежде всего, боится улиц. По словам Болкунца, единственное, что может его склонить к переговорам – это улица, так как других инструментов в Беларуси, к сожалению, нет. Причем вести переговоры с действующим президентом республики можно только о капитуляции, а единственной силой, способной оказать на него давление, является народ Беларуси.

«Если Лукашенко будет видеть, что вновь на улицы белорусский народ вернулся и требует его ухода, я думаю, что это будет его склонять и к переговорам, и к скорейшим конституционным изменениям», - заключил политолог.
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