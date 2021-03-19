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Энтони Блинкен намерен обсудить ситуацию в Беларуси на переговорах с ЕС

Ситуация в Беларуси - одна из тем, которые госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в марте в ходе контактов с ЕС, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Мы ожидаем, что тема Беларуси будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящему визиту Блинкена в Брюссель.

Рикер отметил, что администрация США в настоящее время определяет, как и когда новый посол США в Беларуси Джули Фишер сможет начать работу непосредственно в Минске.


Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта. Он планирует принять участие во встрече глав МИД стран НАТО. Также Блинкен планирует провести переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, пишет interfax.by
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