"Мы ожидаем, что тема Беларуси будет обсуждаться на наших встречах с представителями ЕС", - сказал он журналистам в ходе телефонного брифинга, посвященного предстоящему визиту Блинкена в Брюссель.





Рикер отметил, что администрация США в настоящее время определяет, как и когда новый посол США в Беларуси Джули Фишер сможет начать работу непосредственно в Минске.









Визит Блинкена в Бельгию продлится с 22 по 25 марта. Он планирует принять участие во встрече глав МИД стран НАТО. Также Блинкен планирует провести переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, пишет interfax.by



