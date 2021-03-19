Исход. Сход народных делегатов: 151 делегат находится в Беларуси – это обязательное условие
23 марта в 20.00 Сход народных делегатов вместе с представителем Народного Антикризисного Управления проведет первые слушания. Они пройдут на YouTube канале платформы "Сход".
Это уже история, которая потрясла весь мир. Минск, 2020
Ряд политических структур уже дали согласие на участие в слушаниях.
Народный сход делегатов – что это такое?
20 февраля граждане путем открытого голосования выбрали 151 делегата.
Председателем Схода избран дипломат Игорь Лещеня, секретарем гражданский активист с Уручья Юрий Донсков. Сформирован также Президиум Схода.
Делегаты определили ключевую цель первого созыва Схода - преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях.
Как рассказал «Белорусскому партизану» член президиума Андрей Дмитриев, Народное Антикризисное Управление разрабатывает программы развития страны после Лукашенко. Но вот структуры, которая работает непосредственно с людьми и именно в Беларуси, до сих пор не было. Народный сход делегатов – именно такая структура, объединившая активных граждан, которые хотят перемен, но, возможно, не все имеют опыт участия в политической жизни.
Каждый из 151 делегата находятся в Беларуси – это обязательное условие.
Каждый желающий может смотреть в прямом эфире заседания Схода, по субботам, задавать вопросы, а также предлагать своим делегатам темы для работы через сайт shodbelarus.org.
“Делегаты Схода избраны гражданами Беларуси напрямую, это дает нам уникальную легитимность и право представлять их интересы. Мы постоянно на связи с людьми. Для меня важно, что Сход независимая, надпартийная и открытая разным взглядам платформа. Мы будем рады представителям даже “Белой Руси”, если они готовы открыто дискутировать и искать компромиссное решение», - отметил председатель Схода Игорь Лещеня.
Сход будет вырабатывать предложения по запросам избирателей и актуальным вопросам общественной повестки, а также проводить местные и национальные кампании для того, чтобы интересы граждан были представлены и услышаны.
Секретарь Юрий Донсков рассказал, что Сход уже обратился ко всем политическим силам, в том числе и к Администрации президента и Палате представителей и призвал присоединиться к открытым слушаниям по вопросу выхода из политического кризиса: “Мы уверены, что все, кому небезразлична судьба народа, примут участие в слушаниях и представят свои планы. Наша работа донести эти позиции до людей и, по сути, обеспечить обратную связь. Это позволит нам объединить усилия и сделать так, чтобы каждый понял свою роль на пути к переменам”.
Юрий Кремнев, "Белорусский партизан"
19:36 19/03/2021
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