Ряд политических структур уже дали согласие на участие в слушаниях.





Народный сход делегатов – что это такое?





20 февраля граждане путем открытого голосования выбрали 151 делегата.

Председателем Схода избран дипломат Игорь Лещеня, секретарем гражданский активист с Уручья Юрий Донсков. Сформирован также Президиум Схода.





Делегаты определили ключевую цель первого созыва Схода - преодоление политического кризиса путем диалога внутри общества и общества с представителями власти на разных уровнях.





Как рассказал «Белорусскому партизану» член президиума Андрей Дмитриев, Народное Антикризисное Управление разрабатывает программы развития страны после Лукашенко. Но вот структуры, которая работает непосредственно с людьми и именно в Беларуси, до сих пор не было. Народный сход делегатов – именно такая структура, объединившая активных граждан, которые хотят перемен, но, возможно, не все имеют опыт участия в политической жизни.





Каждый из 151 делегата находятся в Беларуси – это обязательное условие.





Каждый желающий может смотреть в прямом эфире заседания Схода, по субботам, задавать вопросы, а также предлагать своим делегатам темы для работы через сайт shodbelarus.org.





“Делегаты Схода избраны гражданами Беларуси напрямую, это дает нам уникальную легитимность и право представлять их интересы. Мы постоянно на связи с людьми. Для меня важно, что Сход независимая, надпартийная и открытая разным взглядам платформа. Мы будем рады представителям даже “Белой Руси”, если они готовы открыто дискутировать и искать компромиссное решение», - отметил председатель Схода Игорь Лещеня.





Сход будет вырабатывать предложения по запросам избирателей и актуальным вопросам общественной повестки, а также проводить местные и национальные кампании для того, чтобы интересы граждан были представлены и услышаны.





Секретарь Юрий Донсков рассказал, что Сход уже обратился ко всем политическим силам, в том числе и к Администрации президента и Палате представителей и призвал присоединиться к открытым слушаниям по вопросу выхода из политического кризиса: “Мы уверены, что все, кому небезразлична судьба народа, примут участие в слушаниях и представят свои планы. Наша работа донести эти позиции до людей и, по сути, обеспечить обратную связь. Это позволит нам объединить усилия и сделать так, чтобы каждый понял свою роль на пути к переменам”.



