Как "продавцы рейтингов" развели Лукашенко

Лукашенко с упоением говорил, что для проведения такого масштабного опроса приглашаются самые квалифицированные специалисты. И при этом заявил об участии в социсследовании украинских социологов.





Какой же результат?





Ну, провел Александр Лукашенко «масштабное социологическое исследование», опубликовали его пропагандисты немыслимые цифры якобы существующей ныне народной любви к нему и поддержки его действий. И что, сейчас же все граждане Беларуси должны поверить в появившиеся из ниоткуда цифры, одобряющие нынешнюю деятельность последнего диктатора Европы (кстати, он сам не раз так называл себя)?





Поверив после провальных результатов выборов, фальсификаций итогов голосования, беспрецедентных по массовости для Беларуси акций протестов, после убийств и избиений, тюрем, увольнений, издевательств над протестующим народом?





Что, после всего этого народ вдруг воспылал горячей любовью к своему, скажу откровенно, мучителю? «Бьет – значит, любит», «стокгольмский синдром»? Отнюдь. Это как на выборах: «Не важно, как проголосовали, – важно, как подсчитали». Так и в случае с «масштабным социологическим исследованием».





Чтобы убедить в правдивости результатов, пригласили из свободной демократической Украины якобы авторитетную организацию – «Фонд украинской политики», которая, мол, всё правильно может посчитать и интерпретировать для непонятливого белорусского народа.





У критически мыслящего человека сразу возникает вопрос: что же это за организация такая, какой у нее бэкграунд, можно ли ее исследованиям доверять, в каком свете она предстает непосредственно в Украине?





А репутация у «Фонда украинской политики» не то что подмочена, ее попросту нет. В Украине эта организация давно входит в список псевдосоциологов «Продавцы рейтингов», который ведется с 2015 года независимым изданием Texty.org.ua – лауреатом Национальной премии «Высокие стандарты журналистики – 2019» в категории «За устойчивый, качественный медийный проект».





Журналисты в рамках своего проекта, способствующего разоблачению манипулятивных технологий, используемых политтехнологами-шарлатанами, собрали данные о 114 псевдосоциологических службах и 214 скрытых пиарщиках, которые в Украине обнародовали или комментировали сомнительные социологические исследования и их результаты в течение последних 15 лет.





«Фальшивость» исследований журналисты определяли комплексно по нескольким критериям.





Первый – отсутствие упоминаний об исследовании организации в период между выборами. Неожиданное появление и исчезновение социологической компании.





Второй – непубличные связи основателей и публичных спикеров «социологических» организаций с политиками и политическими проектами.





Третий – распространение информации о псевдосоциологических исследованиях.





Четвертый – расхождение между объявленными прогнозами и результатами голосования.





В Украине авторитетных социологических компаний, результатам исследований которых можно доверять на самом деле, не так много. Хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать, кто проводит качественный политический замер настроений общества.





И все они имеют аккредитацию Социологической ассоциации Украины, а также являются членами авторитетных международных социологических организаций и работают с соблюдением международных стандартов, утвержденных кодексами ESOMAR и WAPOR.





Безусловно, методика исследований этих авторитетных украинских социологических групп открыта и постоянно находится под международным мониторингом. И, конечно же, «Фонд украинской политики» не числится ни в национальной профильной ассоциации, ни в международных социологических организациях, но зато прочно обосновался в списке «Продавцов рейтингов».





Кто только не пользовался их услугами на протяжении последних 10 лет! Это и почетный президент «Укргазбанка» Василий Горбаль, экс-депутат парламента от Партии регионов, отметившийся призывом к Вселенскому патриарху Варфоломею не давать Томос Православной церкви Украины.





Это и экс-депутат от тех же «регионалов» Наталья Королевская, запомнившаяся судебным иском к действительно авторитетным украинским социологическим компаниям и требующая от суда запретить публиковать результаты их исследований, вероятно, отличных от тех, что представлялись «Фондом украинской политики».





Это и беглый президент Виктор Янукович со своим покинувшим страну окружением. Это и политические аутсайдеры последних президентской и парламентской избирательных кампаний: Александр Вилкул из Оппозиционной блока и Олег Ляшко – лидер Радикальной партии, которых патронировал украинских олигарх Ринат Ахметов.





Ушлые ребята из «Фонда украинской политики» тщетно пытались завышать и натягивать им рейтинги. В итоге манипуляции не принесли успеха, что привело к краху и политическому забвению их клиентов. Теперь настал черед Александра Григорьевича Лукашенко…







