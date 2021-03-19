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Вы хотите Караева в президенты? Лукашенко не против

Лукашенко не намерен уходить и назвал потенциальных "кандидатов" на следующие выборы. Вам это не понравится.

Лукашенко, находясь сегодня в Гродно на одном из предприятий вдруг снова вспомнил, что его дети не будут президентами, а потом привел в пример двух достойных по его мнению кандидатов. 

"Транзит власти один – выборы. Народ избрал – все. Мои дети после меня не будут президентами. Вот (показывает на главу области Караника и на экс-министра МВД Караева – прим.ред) у меня два человека моих здесь – они могут участвовать в президентских выборах. 

Притом будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй "губернатор". Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране… Я так начинаю уже присматриваться – оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они будут конкурировать", - цитирует Лукашенко «Пул первого» 


 
Источник: blizko.by
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