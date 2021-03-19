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Егоров: То, что уличные протесты будут, можно даже не сомневаться

Но чтобы власти согласились на переговоры, голосования мало, необходимо массовое гражданское неповиновение, заявил "Белорусскому партизану" старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров.

Егоров: То, что уличные протесты будут, можно даже не сомневаться

– Идея хороша в плане актуализации темы переговоров с властями, подтверждения протестных настроений и их массовости, мобилизации выступающих за перемены.
Динамика голосования показывает, что людям идея понравилась (за сутки проголосовало 485 тысяч человек - прим. ред.). 

В преддверии вероятного протестного сезона, который может развернуться весной, это неплохой момент, подтверждающий, что нас по-прежнему много и мы настаиваем на изменениях в стране.

Это удачный ход и с точки зрения отношений с внешними игроками. Часть из них уже отреагировало и поддержали идею переговоров. Хотя, конечно, утверждение Тихановской о том, что ОБСЕ и ООН могут вынудить Лукашенко пойти на переговоры, выглядит довольно слабой надеждой. Просто потому, что у этих институтов нет достаточных рычагов влияния на белорусские власти.

Для того, чтобы они согласились на переговоры, одного голосования мало.

– Что может заставить власти сесть за стол переговоров? 

– Какое-то массовое коллективное действие, которое блокирует их жизненно важные функции. Нечто подобное Тихановская пыталась предпринять осенью, когда выдвинула «Народный ультиматум» с призывом к общенациональной забастовке.

Коллективное действие должно быть примерного такого плана: массовое гражданское неповиновение, отказ от сотрудничества с властью. Можно изучить, что срабатывало в Украине, Армении и других странах.

– Власти высказывали опасения в связи с приближением Дня Воли, говоря о возможных попытках «дестабилизации» ситуации. Как думаете, будут ли уличные протесты и в каком масштабе?

– Сложно прогнозировать масштаб, но то, что они будут, можно особо не сомневаться. Протестные настроения никуда не ушли, люди по-прежнему настроены на борьбу. 

Массовость часто зависит от предшествующих событий, а также от эмоционального настроения людей и уровня страха. Как это скомпануется перед 25 марта – представить довольно сложно. 

Но вряд ли это будет такая же массовость, которую мы наблюдали летом и осенью прошлого года. 

– Каков запас прочности у Тихановской как политического лидера? 

– Если она и ее команда будут совершать осмысленные политические действия, которые будут заметны и будут получать поддержку людей, то запас прочности может быть очень долгим. 

Но при отсутствии подобного, при концентрации на тех формах работы, которые раньше использовала белорусская оппозиция (разговоры о внешнем давлении на режим, подготовка реформ в стол), популярность альтернативных лидеров, особенно находящихся за рубежом, будет падать.

Любой субъект, который появится на внутриполитической сцене, совершит активные действия и вызовет симпатии у большинства, перехватит политическое лидерство.
"Белорусский партизан"
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