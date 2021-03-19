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Лукашенко рассказал, что подарил Путину на встрече в Сочи

Александр Лукашенко сообщил, что в презентованную президенту РФ Владимиру Путину в Сочи продуктовую корзину вошли белорусские продовольственные новинки.


Как сообщила пресс-служба главы республики, Лукашенко в пятницу находится в Гродненской области, где, в частности, посетил предприятие "Молочный мир".

"Подарки (зарубежным лидерам – ред.) - это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там (в продуктовой корзине для Путина – ред.) был и ваш продукт", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что Путин никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов. По его словам, отношение президента России и в целом россиян к произведенной в республике продукции самое хорошее.

Переговоры Путина и Лукашенко состоялись в Сочи 22 февраля. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого", Лукашенко привез в подарок российскому коллеге несколько видов белорусских сыров, мясные изделия - копчености, хамон и сало. 
РИА Новости
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