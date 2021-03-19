Власти заблокировали "Голос"

При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что «доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь „О средствах массовой информации“». Либо же страница просто не загружается, передает tut.by





То есть сайт попал в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь» от 19 марта. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.





доступно через VPN) Напомним, 18 марта Светлана Тихановская выступила с видеообращением к белорусам, в котором призвала их проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью. Менее чем за сутки проголосовало почти 460 тысяч человек





Платформа «Голос» прокомментировала блокировку





Если кратко, то, по словам представителей инициативы, на безопасность и работу это никак не влияет. Причем, под подсчетам «Голоса», это уже «шестая публичная попытка спецслужб „сломать“ платформу» с августа 2020 года.





«Работа „Голоса“ устроена так, что основное действие (прямо сейчас — это голосование в поддержку переговоров с международным участием, где установлен абсолютный рекорд голосов в сутки) происходит в безопасных и недоступных для блокировок мессенджерах Telegram и Viber, — говорится в комментарии. — Сайт — это дополнительный, но не единственный способ зарегистрироваться на платформе. При этом никакие данные пользователя сам сайт не запрашивает. Он выступает вспомогательным проводником от пользователя к чат-боту. Пройти регистрацию в „Голосе“ можно напрямую в чат-боте.





Люди приходят к нам регистрироваться и голосовать в основном по рекомендациям. А человеческую рекомендацию вряд ли смогут заблокировать МТС, Life:) или Белтелеком».









Также доступ к заблокированному сайту доступен через VPN.