Обыски у пинских журналистов Ярошука и Якимуша









В 6.30 неизвестные стали ломиться в дверь к видеокорреспонденту Андрею Якимушу. Об этом он успел сообщить коллеге.





Обыск также происходит дома у журналиста Виктора Ярошука. С чем могут быть связаны обыски у пинских журналистов, пока не известно.





Оба ранее отбыли "сутки" по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях.