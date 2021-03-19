+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Обыски у пинских журналистов Ярошука и Якимуша

Утром 19 марта перестали выходить на связь два пинских журналиста издания "Медиа-Полесье". Об этом пресс-службе БАЖ рассказала главный редактор издания Светлана Гарда.



В 6.30 неизвестные стали ломиться в дверь к видеокорреспонденту Андрею Якимушу. Об этом он успел сообщить коллеге. 

Обыск также происходит дома у журналиста Виктора Ярошука. С чем могут быть связаны обыски у пинских журналистов, пока не известно.

Оба ранее отбыли "сутки" по обвинению в участии в несанкционированных мероприятиях.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]