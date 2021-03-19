Выступление Тихановской, сильно распиаренное накануне, похоже, разочаровало часть протестно настроенной публики. Она призвала белорусов проголосовать на онлайн-платформе за переговоры с властями, пишет политический аналитик Александр Класковский.





Кто-то же, видимо, наивно ожидал, что будет оглашен чудодейственный план победы. Или что она заявит о неких мощных договоренностях с Западом, в результате которых дни режима будут сочтены.





Но трезвомыслящим людям понятно, что никакой волшебной стратегии, гарантирующей победу в конкретные сжатые сроки, в нынешней белорусской ситуации в принципе быть не может.





И дело не в креативных способностях штабов противников Лукашенко, а в том, что мирный протест (а другим он и не мыслится) на этом этапе объективно оказался не в состоянии разрушить твердыню консолидированного авторитарного режима.

Более того, режим, отойдя от августовского шока, сам принялся долбить актив и инфраструктуру протестного движения, вообще все очаги свободомыслия, ячейки гражданского общества.





ООН и ОБСЕ, на которые уповает в своем обращении Тихановская, не в состоянии сильно влиять на Минск.





Намного ощутимее других на белорусский вопрос способен воздействовать Кремль. Однако новое обострение его отношений с США после того, как Байден назвал Путина убийцей, объективно на руку Лукашенко, так как сближает два режима на антизападной почве.





В общем, пока белорусский вождь не в той ситуации, чтобы идти на переговоры с людьми, которых режим объявил предателями и уголовниками. Хотя чем дальше, тем сильнее Лукашенко будут поджимать, в частности, экономические реалии. И попытки лавировать с его стороны не исключены.

Но вообще психология Лукашенко такова, что он, скорее, предпочтет отстреливаться из «калашникова», чем садиться за стол переговоров с «домохозяйкой» (да и с любым из врагов его системы).





В принципе Тихановская и ее команда задумали логичный ход — заручиться хотя бы виртуальной поддержкой массы белорусов и таким образом усилить позиции альтернативного лидера в ситуации, когда новая волна протестов под вопросом. Это также — попытка мобилизовать сторонников перемен и переформатировать повестку дня. Однако преувеличивать значение этого хода не следует.