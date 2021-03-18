Бывшего офицера милиции будут судить в СИЗО

Ранее волонтеры имели информацию, что уголовное дело в отношении оппозиционного активиста должен рассматривать один из районных судов областного центра. И произойдет это именно 25 марта, когда демократическое сообщество отмечает национальный праздник – День Воли.





Владимир Непомнящих почти три месяца находится в следственном изоляторе Гомеля. Его задержали 23 декабря после посещения Гомельского районного отдела СК, где на активиста завели уголовное дело по статье 366 – Насилие или угроза насилием в отношении должностного лица при исполнении служебных обязанностей. В тот же день в квартире Непомнящих прошел обыск, у него забрали компьютер и другие носители информации.





Насколько известно, обвинение против Владимира выглядит достаточно анекдотично. А случилось вот что. В ноябре бывший офицер милиции присутствовал на суде Георгия Василенко, который во время протестов против фальсификации выборов заменил на центральной площади официальный флаг на бело-красно-белый.





Уголовное дело в отношении Василенко за злостное хулиганство рассматривал судья Сергей Саловский, а обвинение поддерживала представитель прокуратуры Алеся Журавлева. Коллизия в том, что следователи в начале возбудили дело за надругательство над государственными символами, а после переквалифицировали на злостное хулиганство. Санкции по этой статье более суровые.





В суде помощник прокурора города Алеся Журавлева как государственный обвинитель поддержала квалификацию действий Василенко и предложила осудить 25-летнего гомельчанина именно на 2 года ограничения свободы с направлением в исправительную колонию открытого типа. В итоге суд и наказал Василенко 2 годами "химии".





На только что оглашенный приговор отреагировал присутствующий в зале Владимир Непомнящих. Говорил, что дело сфальсифицировали, и за это в конце концов будут отвечать все – прокуроры, следователи, судьи, милиционеры. Последние из них видели замену флага на флагштоке, но не реагировали на такие действия.





Похоже, что реакция Владимира Непомнящих на приговор представитель прокуратуры Журавлева и восприняла как угрозу в свой адрес. К угрозе следствие добавило еще одну уголовную статью - Оскорбление представителя власти.





Владимир Непомнящих является пенсионером МВД. После службы в милиции он занимался продолжительное время предпринимательством. В городе активиста знают как человека, который летом частенько ходит в майке "за Беларусь без Лукашенко". Он еще и член Объединенной гражданской партии. В 2016 и 2019 годах на парламентских выборах Непомнящих баллотировался кандидатом в депутаты, а прошлогодних президентских выборах выдвигался “кандидатом протеста” в списке Николая Статкевича.





Избирательную кампанию активист использовал, чтобы собрать желающих гомельчан для наблюдения за голосованием непосредственно на избирательных участках. Когда наблюдателей не допустили на участки, Непомнящих с соратниками стал наблюдать за голосованием возле избирательного участка через окно.





Владимира неоднократно арестовывали и штрафовали за участие в мирных акциях протеста.